Este es el restaurante donde mejor ha comido Martín Berasategui en su vida: está en Barcelona

"Para nosotros es como para los niños la noche de los Reyes Magos". Así definía el chef Martín Berasategui lo que supone para los cocineros la gala de las Estrellas Michelin. El cocinero vasco, como no podía ser de otra manera, ha viajado hasta Barcelona para estar presente durante la ceremonia de este año. Y a falta de apenas unos minutos para que comenzara la gala, Berasategui ha posado ante los fotógrafos en la alfombra roja y ha respondido a las preguntas de los periodistas.

"Estaba saludando a los de Disfrutar (el restaurante catalán)", ha empezado diciendo la periodista haciendo referencia a lo que estaba haciendo el chef segundos antes de ser entrevistado. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la intervención de Berasategui en la alfombra roja iba a servir para desvelar cuál es el restaurante donde mejor ha comido el cocinero en toda su vida, tal y como él mismo ha confesado.

"Acabo de venir de comer en Disfrutar y he hecho la mejor comida que he hecho en mi vida de súperlejos", confesaba Berasategui ante la periodista. Sin embargo, las palabras de reconocimiento del chef vasco a uno de los grandes restaurantes de nuestro país no ha quedado ahí. Y es que el cocinero ha alabado la labor que realizan los dueños del local, ubicado en la ciudad de Barcelona. "Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas son lo mejor que ha podido dar la cocina en nuestro país. Es imposible comer mejor", ha confesado.

Martín Berasategui en la alfombra roja.

'Disfrutar' se ha convertido esta noche en uno de los dos nuevos restaurantes con tres estrellas. "Nosotros no nos lo esperábamos, lo sabe todo el mundo, pero nuestras familias nos han apoyado y han hecho que estemos aquí desde el prmer día", ha dicho Eduard Xatruch desde el escenario junto a Oriol Castro y Mateu Casañas.

Y es que el local barcelonés continúa configurándose como uno de los mejores del panorama actual. Este año, el el restaurante se ha convertido también en el segundo mejor restaurante del mundo según 'The World’s 50 Best Restaurants'. Además, ha sido elegido como el mejor local de toda Europa.

Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas son los chefs del establecimiento que este año ha conseguido subir una posición y que se ha quedado a un paso de convertirse en el mejor del mundo, reconocimiento que este año ha conseguidoel restaurante 'Central' del chef peruano Virgilio Martínez.

Por este motivo no es de extrañar que Berasategui haya revelado esta confesión durante la alfombra roja de la gala de las Estrellas Michelin. Una ceremonia en la que el chef vasco ya es todo un experto. Y es que es el cocinero que más veces se ha subido a recoger un galardón. En la actualidad, Martín Berasategui cuenta con un total de 13 Estrellas Michelín.

Esta noche, Michelin ha otorgado el Premio Especial Servicio de Sala a Joan Carles Ibañez, del restaurante Lasarte, del que es dueño el propio Martín Berasategui y que cuenta con un total de tres estrellas. Pero, además, Berasategui ha recibido esta noche su decimotercera estrella, que Michelin ha otorgado en esta ocasión al club Allard, el restaurante que regenta junto a José María Goñi en Madrid.

La trayectoria de Martín Berasategui es envidiable. El cocinero vasco, que comenzó en el negocio familiar Bodegón Alejandro con tan solo 15 años, ha conseguido crecer hasta tener a 500 personas a su cargo. Pasan los años y suma y sigue. En los últimos tiempos, ha incorporado a su grupo tanto el El Club Allard como el Madrí Madre, ambos en Madrid.

