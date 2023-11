Disfrutar, en Barcelona y Noor, de Paco Morales, en Córdoba, los nuevos tres estrellas Michelin 2024

El reloj marcaba las 21:20 cuando todo el público al completo asistente al Auditori Fòrum del Centro Internacional de Convenciones de Barcelona, donde hoy se ha celebrado la Gala de Michelin 2024, ha brincado del asiento para aplaudir a los nuevos afortunados que pasan a ocupar el ansiado Olimpo de la prestigiosa Guia Roja. Este año, las tres estrellas Michelin son para Noor, de Paco Morales y Disfrutar, en Barcelona.

Hasta esta misma tarde eran 13 los restaurantes de todo el país que forman parte de ese exclusivo club con la máxima puntuación: Arzak (San Sebastián), Martín Berasategui (Lasarte-Oria), Azurmendi (Bizkaia), Akelarre (San Sebastián), El Celler de Can Roca (Girona), Lasarte (Barcelona), ABaC (Barcelona), Cocina Hermanos Torres (Barcelona), DiverXO (Madrid), Aponiente (Cádiz), Cenador de Amós (Cantabria), Quique Dacosta (Alicante) y Atrio (Cáceres). Todos ellos han conservado sus tres estrellas, que han vuelto a subir al escenario a ponerse la chaquetilla un año más. Ahora la clasificación da la bienvenida a otros dos triestrellados.

Las dos nuevas incorporaciones están en Andalucía. Noor, que contaba con su segunda estrella desde 2019, es el restaurante que el cocinero Paco Morales abrió en 2016 en su ciudad natal, Córdoba - donde también se ubica su propuesta más joven e informal, El Bar de Paco Morales-, junto a su pareja Paola Gualandi. Su menú se inspira en la historia y la cultura andalusí, cuyo hito capital fue el Califato de Abderramán III, que convirtió Córdoba en la ciudad más culta y avanzada de su época. Antes de subirse al escenario, el cordobés acudía a la gala con una gran sonrisa y temple tranquilo: "No hay nervios. Ya está todo hecho" decía al entrar al auditorio tras pasar por el photocall, "no me felicitéis, esperar a que esté en el escenario". "Paola gracias por creer en mí. Papá, mamá, lo conseguí", decía ya una vez con la chaquetita puesta.

Disfrutar recibe su tercera estrella Michelin

La sorpresa sin duda se la ha llevado el barcelonés Disfrutar:"Nosotros no nos lo esperábamos, lo sabe todo el mundo, pero nuestras familias nos han apoyado y han hecho que estemos aquí desde el prmer día", decía Eduard Xatruch desde el escenario junto a Oriol Castro y Mateu Casañas.

Realidad vs expectativas

En las apuestas y quinielas que el sector ha venido haciendo en los días anteriores a la gala, se escuchaban muchos nombres, a todo el mundo le gusta especular. En la ciudad anfitriona, se esperaba que la Guía Michelin fuera algo más generosa - se hablaba de una segunda para Enigma, incluso una tercera- mientras que en Madrid, un año más, la tercera se hace de rogar en el restaurante de los hermanos Sandoval, Coque, eterno candidato a la tercera y en la carrera desde que cambiara su ubicación desde Humanes hasta el corazón de la capital. También los restaurantes de Diego Guerrero, Paco Roncero y Ramon Freixa, no han podido colarse hasta el podio. Ni el valenciano Ricard Camarena.

Se hablaba también de una tercera para Deessa, el dos estrellas Michelin que dirige Quique Dacosta en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

