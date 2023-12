Ferran Adrià, Joan Roca y Jose Andrés, estrenan nuevo programa 'gastro': cuándo y dónde verlo

Llega un nuevo canal a la plataforma española Filmin. Se llama Filmin Cuilnary y reúne todos los títulos relacionados con la gastronomía de su catálogo. Esta nueva marca se suma así a otros proyectos similares, como Filmin Arts (dedicado al mundo del arte), Filmin Books (sobre literatura) o Filmin Comedy (con contenidos en torno al humor y espectáculos de comedia en vivo).

El canal incluye once nuevos documentales en los que podemos encontrar a algunas de las figuras más representativas del sector a nivel internacional: Ferran Adrià, Juan Mari y Elena Arzak, Ramón Freixa, Julia Pérez Lozano, José Andrés o Joan Roca, entre otros.

Entre algunos de estos programas que podrán verse, Filmin destaca, por ejemplo, el documental Mibu. La luna en un plato, de Roger Zanuy, el cual narra la historia del célebre restaurante Mibu, en Tokio, uno de los más influyentes de nuestro tiempo.

También en Japón, El secreto del ramen, de John Daschbach, presenta al maestro del ramen Masamoto Ueda y a toda su comunidad de entregados clientes. Por su parte, Stella, de Tyler Doehring, relata la aventura del joven chef napolitano Ciro Oliva, empeñado en convertirse en el primer pizzaiolo en recibir la prestigiosa Estrella Michelin.

No podía faltar She Chef, de Melanie Liebheit y Gereon Wetzel, uno de los títulos más importantes de esta selección. En él se cuenta el camino de la joven cocinera alemana Agnes Karrasch (ganadora de la Copa Mundial de Cocina) hacia la maestría a través de tres de los restaurantes más destacados del mundo, entre ellos, el Restaurante Disfrutar de Barcelona, segunda posición en The World's 50 Best Restaurants en 2023, con tres estrellas Michelin.

Más aprendices en El camino de los stagiers, de Abby Ainsworth, que sumerge al espectador en uno de los mejores restaurantes del mundo, Mugaritz, para explorar la pasión, vulnerabilidad y sacrificios de quienes eligen la desafiante carrera de la alta cocina.

Otro título importante es Aborixen, de Adolfo Peña, que se adentra en la gastronomía canaria de la mano de uno de sus chefs más importantes, Borja Marrero. "Un cocinero con formación académica y gran proyección de futuro. Un pensador y crítico; un alma viva e hiperactiva, del que conoceremos mucho, tanto de nuestra flora, fauna, como de muchos otros aspectos de la sociedad e historia de Gran Canaria y Canarias en su conjunto", puede leerse en la sinopsis.

Filmin Culinary ya se encuentra disponible en la plataforma audiovisual desde el viernes 1 de diciembre y pueden visualizarse todos sus títulos a través de la suscripción anual a sus servicios que ofrece Filmin.

