Así es el documental "más bestia" sobre Dabiz Muñoz que llega a Netflix en 2024

Dabiz Muñoz tendrá su propio docu-reality en Netflix. Así lo ha anunciado la empresa estadounidense a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram han compartido una imagen de la silueta del icónico peinado del chef donde informaban de la exclusiva con la siguiente frase: "Si huele bien es porque estamos cocinando algo con Dabiz Muñoz".

La noticia no podía llegar en un mejor momento para el madrileño, pues hace unos días fue nombrado Mejor Cocinero del Mundo por tercera vez en los The Best Chef Awards celebrados en Mérida (México).

La primicia la reconfirmó un día después el propio Muñoz a través de su perfil de Instagram, continuando con la metáfora culinaria de la plataforma de 'streaming'. "Estamos cocinando junto a Netflix el docu más bestia, creativo, arrollador y sorprendente que se haya hecho nunca", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

¿Cómo será el nuevo documental de Netflix sobre Dabiz Muñoz?

Todavía hay muchas dudas con respecto al contenido de la nueva apuesta de Netflix, pero una cosa parece estar clara: será impactante (o al menos eso han prometido). "Estamos convencidos de que os va a volar la cabeza", aseguraba Muñoz en una publicación.

El objetivo es que los espectadores se metan de lleno en la cocina de uno de los chefs más emblemáticos del panorama español, con tres estrellas Michelin, y conozcan su día a día entre fogones. No obstante, no sólo se quiere ahondar en el ámbito profesional de Dabiz Muñoz, sino que también se pretende mostrar su lado más íntimo y personal.

[El nuevo turrón que Dabiz Muñoz ha creado para esta Navidad: con un original ingrediente japonés]

Este nuevo proyecto está producido por Welink Studios y dirigido por Juanjo López, miembro del equipo creador de Informe Robinson, cofundador de La Caña Brothers y de The Tintirin Teamo. Por el momento no hay una fecha exacta para el estreno, pero sí se sabe que será en el próximo 2024, por lo que habrá que esperar un poco para verlo.

El Xef, el primer documental sobre Dabiz Muñoz

Pese a la gran expectación que está despertando la nueva producción de Netflix, este futuro docu-reality no es el primero que se lleva a cabo sobre la figura de Dabiz Muñoz. Ya en enero de 2016 el canal Cuatro estrenó El Xef, un documental de dos temporadas que narraba su vida como cocinero en sus restaurantes DiverXO y StreetXO.

"Descubre una parte de la cocina 'cyberretrofuturista', muy atrevida y diferente a lo convencional", puede leerse como sinopsis del programa. Actualmente, este proyecto de Mediaset también puede verse completo a través de la plataforma Prime Video.

Sigue los temas que te interesan