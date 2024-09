Crece la incertidumbre por la gripe aviar: EEUU analiza si un infectado pudo transmitir el virus a siete personas

El pasado 22 de agosto, un ciudadano en Estados Unidos ingresó en el hospital con "síntomas poco frecuentes". Las muestras realizadas posteriormente por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) confirmaron que el paciente se había infectado con el virus H5N1. Con éste, eran 14 los casos de gripe aviar que se habían registrado en EEUU en lo que llevamos de año. La diferencia es que en este último no había un vínculo directo con animales contagiados.

El paciente podría haber infectado, además de a un familiar, a un sanitario que le había tratado. Aunque una nueva información de los CDC ha elevado a siete la cifra de los posibles trabajadores contagiados, lo cual aumenta las posibilidades del contagio de gripe aviar entre humanos. "La respuesta sencilla es que aún no lo sabemos", comenta a EL ESPAÑOL Úrsula Höfle, veterinaria e investigadora del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC).

Es cierto que aún no se ha confirmado ninguno de los siete casos, pero de ser así (ya que todos han desarrollado síntomas), el virus estaría cada vez más cerca de convertirse en "pandémico", como ya han alertado algunos expertos en EEUU. No sería entonces "un caso aislado", como lo definieron las autoridades del estado en una rueda de prensa celebrada hace dos semanas.

Al día siguiente de la misma, los CDC revelaron que dos trabajadores que habían estado en contacto con el paciente habían desarrollado síntomas. "Al no haberse realizado pruebas, no sabemos si tenían gripe aviar o un resfriado común", apunta Höfle. El problema se acrecenta porque los CDC no pueden enviar a miembros de esta organización al estado, a no ser que éste lo solicite (petición que el Departamento de Salud y Servicios para Mayores de Missouri no ha realizado por el momento).

Esta institución también ha recibido críticas por cómo se ha gestionado la situación. "Está en juego la credibilidad de la sanidad [estadounidense]", ha llegado a asegurar Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, al medio especializado Stat. También se ha mostrado preocupado por el tiempo que están tardando en averiguar quién podría haberse infectado y de qué forma.

Dificultad para identificar casos

El contagio del paciente confirmado también preocupa a los virólogos porque no se le conoce ningún contacto con ganado o aves. En el estado de Missouri, no obstante, no se ha notificado ningún rebaño infectado, como sí ha ocurrido en otros puntos del país: 239 rebaños de 14 estados han dado positivo por H5N1, aunque se sospecha que la cifra podría ser mayor. Hasta la fecha, sólo se había confirmado la transmisión del virus en personas que trabajaban en granjas con animales infectados.

Pero este nuevo caso abre la puerta a que el virus haya mutado y pueda transmitirse con mayor facilidad entre humanos. Y es que conforme se produce una nueva infección, el virus tiene 'una oportunidad' para adquirir nuevas mutaciones y evolucionar hacia una forma que podría desembocar en una posible pandemia.

"Es la gran pregunta", señala Höfle acerca del origen del contagio. "Hay un primer salto, que es el de animales a humanos. Y luego está el que se dé entre humanos. Este último puede ser efectivo y ser el primer paso para un contagio masivo o causar simplemente un foco local".

La investigadora recuerda que en 2005 "hubo mucho miedo" porque la cepa altamente patógena de gripe aviar también causó el contagio entre personas. Aunque se produjeron "casos aislados", la letalidad del virus en humanos fue cercana al 60%. "Una nueva mutación no ocasiona una pandemia, pero el virus puede conllevar un riesgo pandémico. Por ello hay que vigilarlo muy de cerca".

De los trabajadores que estuvieron en contacto, uno de ellos dio negativo en la prueba que se le realizó. Pero no se descarta que se llevara a cabo demasiado tarde para detectar la infección. A los tres que presentaron síntomas posteriormente, no se les ha realizado ninguna prueba por el momento. Las autoridades sanitarias de Missouri han informado que están analizando los resultados de las pruebas de anticuerpos, con las que se podría revelar si han estado expuestos al virus.

"Lo que no se puede trazar a ciencia cierta es si el origen de la exposición es el paciente que ya ha sido confirmado", indica Höfle. Por su parte, los CDC están analizando una muestra de sangre del caso confirmado y de su familiar. A este último no se le realizó una prueba para confirmar el contagio, pese a que enfermó el mismo día que fue hospitalizado el otro contacto.

Una de las hipótesis que se descarta es la de que los otros siete casos hayan desarrollado una gripe común, ya que no es la temporada. Su llegada, prevista con el comienzo del otoño, podría afectar a la gripe aviar, dificultando la identificación de los casos de H5N1.