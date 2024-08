La OMS estudiará si la expansión de la viruela del mono supone una nueva emergencia internacional

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó este miércoles que el Comité de Emergencia que le asesora sobre los brotes epidémicos que pueden tener repercusiones internacionales analizará lo antes posible si se vuelve a declarar la mpox (antes "viruela del mono") como una emergencia sanitaria.



Los casos de esta enfermedad, que ya fue una emergencia sanitaria de alcance internacional entre 2022 y 2023, se están multiplicando en Africa y se han confirmado medio centenar de casos y hay varios más sospechosos en cuatro países vecinos del principal foco infeccioso: la República Democrática del Congo (RDC).



Esos casos han sido notificados por primera vez en Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda, mientras que también en la RDC se han observado casos en provincias que no habían sido afectadas. En 2022 se notificaron decenas de casos fuera de Africa, incluyendo en Estados Unidos y Latinoamérica.

La OMS enfatizó que no recomienda ninguna restricción de viajes a los países africanos donde se han reportado casos en los últimos meses. Una experta de la organización aclaró que actualmente el riesgo es considerado alto en la RDC y moderado en la región circundante a ese inmenso país.



Hasta el momento se han identificados diferentes variantes de mpox, la primera conocida como variante 1 y que circula en Congo desde hace varios años, mientras que la variante 2 fue la responsable del brote de 2022.



El origen del actual brote es una subvariante de la primera, conocida como 1b, la cual causa una enfermedad más severa que la variante 2 y que ha sido encontrada en Camerún, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria y Sudáfrica, precisó Tedros en una conferencia de prensa.



La jefa del equipo técnico de la OMS que sigue la evolución del mpox, Rosamund Lewis, explicó a los periodistas que se ha documentado que la variante 1b solo se transmite entre personas, en círculos donde hay contacto sexual, aunque más y más se están viendo contagios dentro de familias y comunidades.



No obstante aclaró que esto no significa necesariamente que sea más transmisible, un aspecto que se determinará en los análisis que se siguen realizando.



En las familias, la transmisión se está dando por contacto directo con una persona infectada, sea a través de los aerosoles que arroja, por el uso de sábanas o toallas contaminadas o por compartir la misma cama.



Aunque la proporción de niños afectados en menor, éstos son más frágiles ante la enfermedad. Según datos que se tienen de la situación en la RDC, la tasa de mortalidad alcanza por mpox es de 3,6 %.