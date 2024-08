La OMS triplica el número de virus y bacterias que amenazan al mundo: estos son los más peligrosos

De apenas una decena a más de treinta en seis años. La Organización Mundial de la Salud ha actualizado su lista de potenciales amenazas pandémicas ampliándola y poniendo el foco no solo a patógenos individuales sino a familias enteras de virus y bacterias.

Más de 200 científicos de unos 50 países han conformado el nuevo listado, partiendo de 28 familias virales y un puñado de bacterias que abarcan, en total, 1.652 patógenos.

El anterior listado era de 2018 e incluía viejos conocidos como los virus del Ébola, Marburgo, la fiebre de Crimea-Congo o el SARS-CoV-1, conocido en su momento solamente como SARS.

La pandemia de 2020 causada por un pariente cercano —el SARS-CoV-2— ha llevado a la organización a replantear su visión de las amenazas pandémicas. No solo es un virus (principalmente, aunque también hay bacterias) individual sino que puede ser alguien de su misma familia el que cause problemas.

Si en 2018 solo había una decena de patógenos, el nuevo informe incluye un total de 32 grupos de microbios. Entre ellos, da un lugar preponderante al virus de la gripe A. Incluye la subvariante H1, que causó la pandemia de 2009 (gripe porcina), y la H5 (gripe aviar), detectada en especies cada vez más cercanas al ser humano y que ha causado un brote entre el ganado bovino en EEUU.

La organización internacional se cura en salud e incluye otros cinco subtipos: H2, H3 (la variante que, junto con la H1, protagoniza los brotes estacionales de gripe) H6, H7 y H10. Esta última protagoniza también alguna de las pesadillas de los microbiólogos.

"Nuevas cepas de la Alphainfluenza pueden evolucionar rápidamente y representar un alto riesgo de PHEIC [emergencia de salud pública de preocupación internacional, por sus siglas en inglés] y riesgo pandémico", indican las notas de los expertos en el informe.

Sobre los coronavirus, recuerdan que es una familia "con mútliples amenazas pandémicas". La rama Filoviridae "incluye virus que son altamente patogénicos [Ébola, Marburgo] y con un historial de brotes regionales devastadores".

Sobre la rama Nairoviridae, cuyo representante más famoso es el virus de la fiebre de Crimea-Congo, la OMS señala que tienen "alta virulencia y una amplia distribución geográfica".

Lagunas en el conocimiento

El listado también incluye los virus de mpox (conocido anteriormente como viruela del mono) y variola (la viruela 'clásica' que, aunque erradicada, no se puede bajar la guardia por el gran peligro que representa), las familias a las que pertenecen los virus Nipah, dengue, Zika y fiebre de Lassa.

El grupo de las bacterias está representado por la del cólera (Vibrio cholerae), la peste (Yersinia Pestis), disentería (Shigella dysenteriae), diarrea (Salmonella enterica) y neumonía (Klebsiella pneumoniae).

Hay un hueco también para el llamado 'patógeno X'. No se trata de un microorganismo en concreto sino de una amenza futura no identificada que puede originarse tanto en virus ya conocidos como otros que, hoy por hoy, no están en el foco, pero hay que estar preparados para ello.

En declaraciones recogidas por la revista Nature, la codirectora del Plan de I+D para epidemias de la OMS, Ana María Henao Restrepo, ha apuntado que este proceso de priorización de las amenazas pandémicas "ayuda a identificar las lagunas críticas en el conocimiento que necesitan ser abordadas de forma urgente" y asegurar el uso eficiente de los recursos.

"Cada vez somos más conscientes de las amenazas que tenemos en distintos frentes y nos vamos encontrando en el día a día", señala Diego García Martínez de Artola, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), para justificar esta ampliación del objetivo de la OMS.

"Cuando insistes tanto en un mensaje y hablas de pandemia constantemente, tienes el miedo de que la población se acabe haciendo tolerante a ese mensaje", sopesa, "pero, después de todo, es mejor estar vigilando los virus que no hacerlo".

García habla de virus porque son los protagonistas del informe, "tienen una diseminación distinta y una adaptabilidad mayor: en un momento dado pueden tener alguna mutación que conlleve alguna característica especial tanto de diseminación como de virulencia".

Estas dos son las características que hacen a los virus de la lista tan peligrosos, si bien el especialista prefiere no hacer un 'ranking' de peligrosidad. "Depende de la situación. Ahora tenemos un brote de mpox en África con tasas de letalidad bastante elevadas, últimamente se está hablando mucho de arbovirus que transmiten algunos mosquitos, con casos de Nilo Occidental en Andalucía, el dengue y chikungunya en áreas de Latinoamérica... Sería un poco sui generis hablar de cuál nos preocupa más".

Por eso García valora positivamente esta nueva aproximación de la OMS. Un enfoque más amplio evitará el 'efecto farola' (buscar solo allí donde se ve bien) y "permite a los investigadores que puedan hacer sus estudios respaldados por un informa de la OMS, con el peso específico que eso tiene".