El pueblo español para recorrer a pie: conserva una de las poblaciones de linces ibéricos más importantes del mundo

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Las claves Generado con IA Andújar, en Sierra Morena, es uno de los principales santuarios mundiales del lince ibérico gracias a su ecosistema de dehesa y monte mediterráneo. El Parque Natural Sierra de Andújar atrae a miles de visitantes y fotógrafos de naturaleza cada año, con rutas y puntos de observación para ver linces en libertad. La población de linces en la península supera ya los 2.400 ejemplares, gracias a programas de recuperación y colaboración local en la zona de Jaén. La presencia del lince ha impulsado el ecoturismo y la economía rural de Andújar, demostrando que la conservación de la biodiversidad puede generar desarrollo local.

Andújar funciona como un santuario natural para el lince ibérico gracias a su privilegiada ubicación en Sierra Morena, que ofrece un ecosistema de dehesa y monte mediterráneo que resulta ideal para la cría y desarrollo de este felino tan buscado y querido.

Gracias a años de esfuerzos en conservación y protección del hábitat, la zona alberga hoy una de las densidades de población más altas y estables de todo el planeta: es un paraíso terrenal para este felino que ahora ya tiene un hogar estable.

Este entorno natural destaca, por supuesto, por su alto valor biológico, pero también por haberse convertido en un destino de referencia para el ecoturismo internacional a través del Parque Natural Sierra de Andújar, que atrae a miles de visitantes y fotógrafos de naturaleza cada año.

Todos, cómo no, con el objetivo de poder ver un lince en libertad para contemplar una de las mayores bellezas de la naturaleza. Ese logro se puede conseguir a través de una red de senderos señalizados y puntos de observación estratégicos, como las inmediaciones del río Jándula.

Además, el municipio permite a los senderistas recorrer a pie parajes donde la fauna salvaje convive directamente con la actividad humana, de modo que es una conexión directa con la naturaleza y con sus especies más espectaculares.

Andújar, hogar de linces

La importancia de Andújar ha sido fundamental, grosso modo, para que la especie haya logrado alejarse del abismo de la extinción. Según los datos más recientes del censo de 2025, la población de linces de la península ha superado los 2.400 ejemplares, un hito tras décadas en declive.

Los programas de recuperación, apoyados en la gestión local y la colaboración de propietarios de fincas en la zona de Jaén, han sido el motor principal para que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza haya mejorado el estatus de amenaza de la especie.

Pero Andújar, con todo, simboliza un modelo de desarrollo rural que apuesta por el respeto al medio ambiente. La presencia del lince ha dinamizado la economía local mediante la creación de empleo especializado en guías de naturaleza, alojamientos rurales y servicios responsables.

El pueblo demuestra que la preservación de la biodiversidad puede ser el eje vertebrador de la identidad y el progreso de toda una comarca, y no es para menos teniendo en cuenta que custodia una de las especies más especiales de nuestro país a través de su naturaleza.