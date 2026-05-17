Países Bajos desafía a la lógica: diseña un material que aprende, memoriza formas y responde por sí solo

Los nuevos metamateriales pueden aprender a adoptar cualquier forma; en este caso, han aprendido las letras que forman las palabras 'learn' y 'leren'. Yao Du et al.

Las claves

Las claves Generado con IA Investigadores de la Universidad de Ámsterdam han creado metamateriales capaces de aprender, memorizar y ejecutar movimientos de forma autónoma. Cada segmento del material incorpora sensores y microcontroladores que permiten modificar comportamientos sin necesidad de un ordenador central. El sistema puede adaptar y olvidar configuraciones, permitiendo tareas complejas como agarrar objetos delicados o desplazarse sobre superficies irregulares. Este avance podría revolucionar sectores como la robótica, cirugía, exploración espacial y construcción de estructuras adaptativas para ambientes extremos.

Los investigadores del Instituto de Física de la Universidad de Ámsterdam han creado metamateriales capaces de aprender cambios de forma, memorizar respuestas mecánicas y ejecutar movimientos autónomos. El hallazgo sitúa a Europa en la vanguardia del desarrollo materiales inteligentes.

El trabajo, publicado recientemente en la revista Nature Physics, describe una estructura experimental formada por segmentos conectados mediante bisagras motorizadas.

Cada módulo incorpora sensores y pequeños microcontroladores capaces de registrar movimientos anteriores, interpretar estímulos externos y compartir información continuamente con unidades cercanas.

La principal novedad del sistema reside en su capacidad para modificar comportamientos sin depender de un ordenador central.

Nuevas respuestas mecánicas

Los científicos explican que cada segmento toma decisiones locales basándose en experiencias acumuladas, generando una inteligencia distribuida parecida a determinados mecanismos presentes en organismos biológicos simples.

Hasta ahora, la mayoría de materiales avanzados respondían siempre igual ante estímulos idénticos.

Estos metamateriales, sin embargo, son capaces de alterar respuestas dependiendo de entrenamientos previos. Los investigadores consideran que este aprendizaje físico supone un cambio profundo dentro de la ciencia contemporánea.

Durante las pruebas realizadas en laboratorio, las estructuras consiguieron aprender configuraciones específicas después de recibir estímulos repetidos.

Los microcontroladores ajustaban progresivamente la rigidez y posición de cada segmento hasta reproducir automáticamente movimientos determinados, incluso cuando las condiciones iniciales cambiaban parcialmente después.

Los investigadores comprobaron también que el sistema podía olvidar configuraciones antiguas para incorporar nuevas respuestas mecánicas.

Esa capacidad de adaptación permitió alternar distintos comportamientos funcionales y ejecutar tareas complejas como agarrar objetos delicados o desplazarse lentamente sobre superficies experimentales irregulares.

El equipo neerlandés sostiene que la investigación acerca los metamateriales a comportamientos asociados tradicionalmente con sistemas vivos.

Aunque los científicos descartan hablar de conciencia o autonomía biológica, admiten que las estructuras muestran propiedades adaptativas inéditas dentro del campo actual de los materiales programables.

Las posibilidades industriales del descubrimiento son enormes. Los expertos creen que estos materiales podrían utilizarse en robots blandos destinados a cirugía, exploración espacial o rescates complejos.

También podrían integrarse en dispositivos capaces de modificar automáticamente su estructura según condiciones ambientales extremas. Otro de los aspectos relevantes del estudio es la desaparición de un centro único de control.

En lugar de depender de instrucciones externas permanentes, cada módulo colabora con sus vecinos para construir respuestas globales, una estrategia inspirada directamente en ciertos comportamientos observados dentro de la naturaleza.

Los autores explican que investigaciones anteriores ya habían logrado materiales capaces de moverse autónomamente. Sin embargo, aquellos sistemas seguían patrones fijos previamente programados.

El nuevo desarrollo introduce aprendizaje mecánico continuo, permitiendo modificar comportamientos dependiendo del entorno y experiencias acumuladas durante sucesivos entrenamientos experimentales.

El Instituto de Física de Ámsterdam considera que este avance representa un paso decisivo hacia materiales capaces de evolucionar funcionalmente.

Los investigadores trabajan ahora en modelos preparados para desarrollar diferentes formas de locomoción, incluyendo desplazamientos mediante rodamiento, reptación o movimientos adaptados al terreno.

La comunidad científica observa el descubrimiento con enorme interés porque podría transformar sectores estratégicos durante las próximas décadas.

Desde estructuras antisísmicas hasta sistemas avanzados de fotónica, los metamateriales adaptativos prometen revolucionar tecnologías donde la flexibilidad y respuesta dinámica resultan actualmente limitadas para aplicaciones industriales complejas.