China se prepara para la crisis del petróleo: 100.000 toneladas diarias de crudo la convierten en la mayor reserva del país

Imagen de archivo de un yacimiento petrolífero, similar al que se encuentra en el mar de Bohai. EFE Henry Chirinos

Las claves nuevo Generado con IA China ha alcanzado una producción récord de 100.000 toneladas diarias de crudo en el yacimiento marino de Bohai, el mayor del país. El complejo de Bohai concentra más de 50 campos de petróleo y gas, y su producción representa la mitad del crecimiento nacional en 2023. Nuevos hallazgos en Bohai refuerzan su potencial, prolongando la vida útil del complejo y diversificando la matriz energética china. El desarrollo de Bohai reduce la dependencia china de importaciones de crudo, aunque persisten retos ambientales en una de las zonas más industrializadas del país.

En un contexto en el que el petróleo se ha vuelto un bien más preciado, los países están protegiendo sus reservas para no tener que depender de otros. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en China, que cuenta con un gran yacimiento de petróleo.

Ubicado en el noreste del país, este yacimiento ha alcanzado una ha alcanzado una producción diaria de crudo de 100.000 toneladas, un récord en sus 60 años de historia y el máximo logrado en la historia de este gran complejo petrolero marino.

La cifra convierte a Bohai en el mayor yacimiento de petróleo en alta mar del país y en uno de los centros más intensos de extracción de hidrocarburos de Asia oriental. Además, concentra más de 50 campos de petróleo y gas en producción.

En 2023, la producción de petróleo crudo en Bohai creció en casi 2,3 millones de toneladas respecto al año anterior, suponiendo alrededor de la mitad del incremento total de la producción nacional.

Este incremento ha permitido que, en 2025, el yacimiento registrara más de 40 millones de toneladas equivalentes de petróleo y gas, otro récord histórico para la industria china.

60 años de historia

Desde su puesta en marcha en 1965, Bohai ha pasado de unas decenas de toneladas diarias a situarse en la franja de seis cifras, consolidando una experiencia técnica que ha servido de banco de prueba para nuevas tecnologías de extracción en aguas someras.

En paralelo, el descubrimiento de nuevos yacimientos con reservas probadas superiores a 100 millones de toneladas en el mismo mar de Bohai refuerza la idea de que la zona sigue ofreciendo un enorme potencial de exploración.

Estos hallazgos, muchos de ellos clasificados como campos litológicos de gran escala, están ya ampliando la vida útil del complejo y diversificando el abanico energético nacional.

Desde el punto de vista estratégico, el incremento sostenido de Bohai contribuye a reducir la dependencia china de importaciones de crudo. Entre los mayores proveedores de este país aparecen Rusia, Venezuela o incluso Irán.

El ejemplo de Bohai muestra cómo una combinación de exploración agresiva, infraestructura masiva y gestión industrial fina puede transformar una cuenca marina en un pilar central de la seguridad energética de un gigante asiático.

El impacto ambiental sigue siendo objeto de escrutinio, dado el historial de vertidos y la fragilidad de los ecosistemas costeros del mar de Bohai, una de las zonas más industrializadas del país.

Pese a ello, China mantiene su apuesta por este enclave estratégico, consciente de que el equilibrio entre seguridad energética, sostenibilidad y competitividad económica dependerá, en gran medida, de la evolución de proyectos como el de Bohai.