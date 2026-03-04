Científicos descubren a tan solo 11 metros bajo el Lago Enigma de la Antártida una extraña comunidad de microbios

Las claves nuevo Generado con IA Científicos hallaron una comunidad activa de microbios a 11 metros bajo el Lago Enigma, en la Antártida, donde se creía que solo había hielo. El lago alberga un sistema meromíctico con capas de agua que no se mezclan y microorganismos que han evolucionado aislados durante milenios. Se identificaron bacterias como Pseudomonadota, Actinobacteriota y abundantes Patescibacteria, que sostienen una red ecológica compleja en condiciones extremas. El descubrimiento aporta claves sobre la vida en ambientes extremos y ayuda a anticipar los efectos del cambio climático en los ecosistemas polares.

A once metros bajo el Lago Enigma, en la Antártida, un equipo científico ha descubierto una comunidad activa de microorganismos donde se creía que solo había hielo. El hallazgo redefine nuestra comprensión de la vida extrema y del equilibrio climático global.

En el corazón de la Tierra de Victoria, lo que parecía un bloque helado inerte escondía un ecosistema líquido estable. El estudio, publicado en Communications Earth & Environment, confirma que el agua persiste bajo condiciones extremas y aislamiento prolongado.

Durante décadas, el lago fue considerado completamente congelado por efecto de los intensos vientos catabáticos. Todo cambió cuando un radar de penetración terrestre detectó señales compatibles con agua líquida, lo que llevó a perforaciones estratégicas en el verano austral de 2020.

Las mediciones confirmaron la existencia de un sistema meromíctico, con capas de agua que no se mezclan entre sí. Esta estratificación química y térmica favorece nichos ecológicos diferenciados, donde los microorganismos han evolucionado de forma aislada durante milenios.

En esas aguas oscuras, sin luz solar y con escasez de nutrientes, los investigadores identificaron bacterias activas de los grupos Pseudomonadota y Actinobacteriota. Su metabolismo demuestra que la vida puede sostenerse en condiciones energéticamente muy limitadas.

Destaca la abundancia de Patescibacteria, un grupo enigmático de tamaño diminuto y genoma reducido. Su presencia sugiere relaciones simbióticas complejas con otros microbios, una red ecológica invisible que sostiene el ecosistema subglacial del Lago Enigma.

En el fondo, el equipo observó alfombras microbianas que forman estructuras tridimensionales gelatinosas. Estas bioconstrucciones recuerdan a antiguos estromatolitos y funcionan como auténticas cápsulas biológicas, preservadas por el aislamiento y la estabilidad química del lago.

Un laboratorio natural bajo el hielo antártico

El Lago Enigma se suma a una lista creciente de ecosistemas ocultos en la Antártida. Ríos subglaciales a cientos de metros de profundidad, cuevas volcánicas templadas y anémonas halladas bajo plataformas heladas dibujan un continente más dinámico de lo imaginado.

Estos enclaves funcionan como laboratorios naturales para la astrobiología. Las condiciones del lago, con agua estable, aislamiento y escasa energía disponible, recuerdan a entornos que podrían existir en lunas heladas del sistema solar, protegidas bajo gruesas capas de hielo.

Los investigadores tratan ahora de entender cómo se mantiene líquido este cuerpo de agua. Una hipótesis apunta al glaciar Amorphous, que podría alimentar el lago mediante drenajes subterráneos ricos en sales y minerales esenciales para sostener la actividad microbiana.

La clave está en el delicado equilibrio entre temperatura, salinidad y presión. Las capas meromícticas actúan como barrera física y química, preservando condiciones internas relativamente estables frente a un entorno exterior extremadamente frío y seco.

Para España, con bases científicas activas en la Antártida, este tipo de descubrimientos resulta estratégico. La investigación polar permite anticipar cómo responderán los ecosistemas al calentamiento global y qué procesos biogeoquímicos podrían intensificarse con el deshielo.

Comprender la resiliencia de estos microorganismos ayuda a afinar modelos climáticos y a prever cambios en los ciclos del carbono y los nutrientes. Bajo el hielo antártico no solo hay vida inesperada, también claves para interpretar el futuro climático del planeta.