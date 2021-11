La primera vuelta al mundo y su influencia en la globalización, a debate en la UEMC

La Universidad Europea Miguel de Cervantes, en el marco de las celebraciones del V centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, y en colaboración con la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, organiza la jornada 'Influencia de España en el siglo XVI. La circunnavegación', que se desarrollará el próximo viernes, día 12 de noviembre, a las 10:30 horas en la UEMC



La jornada contará con Luis Mollá Ayuso, capitán de navío y escritor, con una ponencia titulada "La epopeya de la primera vuelta al mundo", y con José Enrique Gil-Delgado, traductor, intérprete y escritor, con "Magallanes-Elcano... y dieron la vuelta al mundo". Ambas ponencias versarán sobre la historia de la primera vuelta al mundo y su influencia en el fenómeno actual de la globalización.



Luis Mollá Ayuso es Capitán de Navío de la Armada, especialista en comunicaciones navales, diplomado de Estado Mayor y en comunicación social. Está en posesión de cinco cruces del mérito naval, la medalla de plata de salvamento de náufragos, medalla de plata de la República Francesa, la Cruz, Placa y Encomienda de la Real Orden de San Hermenegildo y las medallas de la OTAN de Kosovo, de la Antigua Yugoslavia y de Afganistán.



En 2004 obtuvo el premio Nostromo de narrativa marítima con la novela El veneno del escorpión, galardón que obtuvo por segunda vez en 2008 con La Séptima Ola. En 2005 ganó el premio Almirante Oquendo por su obra Morir y vivir en la mar. En 2007 la Armada le concedió el premio Virgen del Carmen de novela por La tumba de Tautira. En 2010 obtuvo el premio "Relatos del Mar" por Sudario de hielo y en 2012 quedó finalista del mismo concurso con La tumba 116. En 2017 volvió a ganar el Almirante Oquendo con La leyenda del paso del Noroeste, y ese mismo año obtuvo el premio literario que anualmente convoca el Ejército del Aire con Alas de Ángeles.



También en 2017 publicó La flota de las especias y en 2018, El Almirante, una biografía novelada de Blas de Lezo. En 2019 publicó Eso no estaba en mi libro de Historia de la Navegación y en 2020 el Señor de los Mares, biografía novelada de Álvaro de Bazán. Islas lejanas es su décimo cuarta novela.



José Enrique Gil-Delgado es Licenciado por la Universidad Complutense en Derecho y Filología Inglesa, española, francesa e italiana y ha realizado doctorados en Madrid, Cambridge University, La Sorbonne de París y la Universidad de Bolonia. Ha desarrollado su carrera en el ámbito de la educación en la Escuela Oficial de Idiomas, en el Instituto Cervantes (Madrid y Alcalá de Henares) y en multitud de empresas e instituciones y también ha trabajado como traductor en aviación y comercio y como director de Idiomas en Non Plus Ultra, Video-Centro Idiomas, Idiomas Multimedia, Curso Europhone, Curso Follow Me TV de la BBC, Fundación Telefónica (Fundesco), Curso Leny (English On-line).



Además de ser autor de novelas como ...Y pasó en tiempos del Cid, ...Y Shakespeare leyó el Quijote, ...y el Quijote inspiró a Shakespeare, ...and Shakespeare Read Don Quixote y Shakespeare and his lost play, ha escrito las novelas de la primera vuelta al mundo ...Y Magallanes encontró el estrecho, ...y Elcano circunnavegó la tierra y ...and Magellan found the strait.

