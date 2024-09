Enrique Ponce a Marco Pérez: "Me recuerdas a mí a tu edad, por eso vas a llegar a figura del toreo"

La empresa BMF Toros organizó un encuentro con la afición de la ciudad de Salamanca para el fomento de la tauromaquia y mercadotecnia de la inminente feria de la Virgen de la Vega 2024.

En el acto participó la gran figura del toreo valenciano Enrique Ponce y la futura promesa del toreo salmantino Marco Pérez, guiado y dinamizado por el periodista deportivo Roberto Gómez.

El encuentro fue fluyendo de manera natural charlando de toros y sacando el lado más humano de ambos toreros, que tanto interés están despertando estos días en la psique colectiva del pueblo charro.

El maestro de Chiva ejerció su papel de veterano y gran figura del toreo aconsejando al joven Marco: "Para ser grande de verdad hay que pegarle pases al regular y al bueno". Incidiendo especialmente en la dureza de la fiesta para poder llegar a triunfar, yendo siempre con la verdad por delante". Ponce, incluso llegó a afirmar que el novillero salmantino le recordaba a él cuando tenía su edad y que "por eso vas a ser figura del toreo".

En muchas cosas veía similitudes, hasta en su más que habitual traje de luces blanco. A lo que el novillero contesta: "Mi ídolo 'en mayor parte' es Enrique Ponce", recordándole una faena de lío en el año 1993 en Las Ventas, con un toro del Puerto de San Lorenzo que recientemente ha visto en vídeo. Marco Pérez proclama que no le gusta que le califiquen de torero con raza o con técnica. A lo que el maestro Ponce decía: "Es que es igualito, igualito", entre las risas y gestos de aceptación del público.

El de Valencia, además, recordó paralelismos suyos en la carrera como matador con el maestro Pedro Gutiérrez Moya 'El Niño de la Capea' -propietario del ganado que ambos van a lidiar la tarde del sábado 14 en La Glorieta-. "Yo he llevado una carrera semejante al maestro Capea, he sido también muy querido en sus plazas (La México, Bilbao, etc.)".

Numeroso público se dio cita en la plaza de los dominicos

En el encuentro estuvieron presentes personalidades como el empresario local Antonio Hidalgo, muy bien acompañado por un chavalín con portes de torero -quién sabe si en un futuro…-, la periodista de Canal Sur Noelia López; el torero Julio Norte, junto a su hijo -otro torero a tener en cuenta el día de mañana-, torero, por cierto que también goza del favoritismo divino, pero que si ha pasado por la gran mayoría de plazas de la provincia, algunas de ellas duras y no ha gozado de ascensos directos; el representante y trabajador de la empresa Gonzalo Sánchez, expresidente y fundador de la mayor asociación juvenil de difusión taurómaca de toda España, Juventud Taurina de Salamanca, la popular odontóloga en la ciudad Charo González López-Casero, el conocido fotógrafo Manuel Martín o históricos miembros de la Archicofradía del Rosario y maestros areneros como Alejandro Soledano y Mario Fuentes; o el viejo Mateo Carreño, entre otros muchos.