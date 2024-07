Kiko Hernández cierra curso en el nuevo 'Sálvame' recordando su última etapa en Telecinco: "Quería abandonar"

Ni que fuéramos Shhh cerró su primera temporada en TEN y plataformas de 'streaming' el pasado miércoles, 24 de julio. Un día antes, los rostros del formato de Fabricantes Studio congregaron a la prensa para ponerle el broche de oro a la nueva aventura que emprendieron hace un par de meses.

Fue una cita que no se perdió BLUPER. En esta, tanto María Patiño como los colaboradores se sinceraron sobre el inicio de esta etapa, ya sin el amparo de Telecinco, la que fue su cara durante 14 años. Uno de los más claros fue, sin lugar a dudas, Kiko Hernández.

Después de que la intervención de Marta Riesco, Hernández bromeaba con su compañera: "Que coñazo has soltado. Es la última que ha llegado y el rollo que nos ha metido...". El exconcursante de Gran Hermano prometió ser más "breve" que la reportera y empezó por dar las gracias a los creadores del formato, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, y al director del nuevo Sálvame, David Valldeperas.

"Solo quiero dar las gracias a Óscar, a Adrián y a Valldeperas. Me llamaron y me contaron este proyecto. Al principio, no arranqué con ellos porque tenía teatro y estaba en Melilla. Dije: 'Qué lío ir de Melilla a Madrid", confesó el tertuliano de Canal Quickie.

"Cuando vi el inicio, vi el mismo plató de Sálvame, aunque sin Jorge Javier como presentador... Dije: 'Ahí tengo que estar'. De hecho, me llamó Óscar y me dijo que si quería entrar para felicitar a mis compañeros. Yo dije que por supuesto, no soy como Terelu, que estaba a la suya y no entraba ni de coña", rememoró Kiko.

Kiko Hernández, en 'Sálvame' Mediaset España

Así, él "sabía" que acabaría estando presente en Ni que fuéramos Shhh: "No sabía si la semana siguiente, o a las dos semanas, pero sabía que iba a estar". "Algo que nunca he dicho es que yo quería que Sálvame muriera", reconoció el también actor.

"Valldeperas lo sabe. Óscar también. Yo quería abandonar. Tuve el Covid 40.000 veces y era mi forma de abandonar el programa. Era llegar y: 'No se puede hablar de esto, de esto, de esto...'. Era tanta presión, te asfixiabas, te ahogabas. Vivías sin libertad", expuso.

Kiko Hernández habla de la época en la que el nuevo Código Ético de Mediaset chocaba frontalmente con los contenidos que ofrecía Sálvame. Ahora, ha encontrado de nuevo su hueco en televisión, en la cadena propiedad del Grupo Secuoya: "Gracias a Ni que fuéramos, puedo decir que vuelvo a ser feliz en la tele".