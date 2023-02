‘Cuéntame cómo pasó’ terminará con una temporada corta y un reencuentro por Navidad

No te hagas un Tinder, hazte poli amoroso

El final de Cuéntame cómo pasó está más cerca que nunca. Tras varios meses sin saber qué pasaría con la ficción protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato, El Confidencial Digital ha publicado que será el próximo febrero cuando se prevé que el Consejo de Administración apruebe sus capítulos finales, tras más de 400 episodios emitidos y 23 temporadas en el aire.

Tal como ya avanzó BLUPER, está previsto que el punto final de la serie se escriba con una temporada más corta de lo habitual, y que ahora sabemos que estarían ambientada en los últimos meses del año 1994. Al igual que ocurrió durante la pandemia del coronavirus, también está previsto algún salto hasta la actualidad, para saber qué ha sido de sus personajes en el actual 2023.

En los planes finales de la serie de Ganga Producciones está también la vuelta de Ricardo Gómez en el personaje de Carlitos Alcántara, quien salió en la temporada 19 para ponerse rumbo a Estados Unidos. La Navidad será la excusa perfecta para este reencuentro.

El futuro de la serie estuvo en dudas en varias ocasiones, tanto por los problemas con la justicia de Imanol Arias y Ana Duato como por la salida de actores importantes como Pilar Punzano, Juan Echanove o el mencionado Ricardo Gómez. A eso se sumaba el hartazo que parecían tener algunos de los que todavía continuaban, como María Galiana, que le dijo a Gonzo en Salvados, en diciembre de 2021, que veía Cuéntame como una buena forma de recibir ingresos, y que seguía siendo Herminia porque “no tengo más remedio”.

Y no podemos olvidar cómo en junio de 2022 Imanol Arias se despachó contra TVE en una entrevista en el programa La Kapital, de Telebilbao, afirmando que para él “es insoportable” estar en esa cadena. “Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercao”, decía en la televisión vasca, en lo que parecía una profecía sobre cómo terminaría Cuéntame.

Hay que destacar que Cuéntame cómo pasó ha ido perdiendo audiencia con el paso del tiempo. La temporada pasada, emitida entre los meses de enero y junio, tuvo un promedio de 9,3% de share y 1.207.000 espectadores de media; unos datos que se alejan de los dos y tres millones de seguidores que la veían hasta hace no tantas temporadas, pero que son superiores a los que han obtenido otras series españolas en la misma cadena como Sequía, Fuerza de Paz o Sin límites.

