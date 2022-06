Imanol Arias carga contra TVE por el final de 'Cuéntame': "Es insoportable estar en esa cadena"

Este próximo jueves se emite el penúltimo capítulo de la temporada número veintidós de Cuéntame cómo pasó, aunque se podría decir que es el último, ya que la semana que viene solo se ofrece un episodio especial sobre el pasado de Antonio Alcántara. El fin de esta temporada llega con la duda de si la ficción española regresará o no, algo de lo que ha querido hablar uno de los protagonistas, Imanol Arias.

El pasado ocho de junio, el actor visitaba el programa La Kapital, de Telebilbao, donde se sometía a una profunda entrevista en la que no dudaba en hablar sobre toda su carrera profesional. Como no podía ser de otra forma, el presentador le preguntaba sobre el posible final inminente de la mítica serie de TVE, y parece que el actor no ha podido aguantar más y ha lanzado unos cuantos dardos a la cadena pública.

"Cuánto le gusta a algunas personas decir que Cuéntame ha sido una serie de éxito en todos los sentidos. De gente que os ha visto, de cómo os ha querido. Ha sido una transcripción de la historia muy seria, muy divertida, muy bien hecha y protagonizada. A veces cuesta tanto reconocer el éxito de algo que es nuestro", comentaba el presentador Joseba Solozabal.

En un primer momento, el invitado cargaba contra la decisión de la cadena de retirar la publicidad, algo con lo que no estaba nada de acuerdo. "Yo siempre dije que no se podía justificar quitar la publicidad de una televisión pública porque la cogen las privadas para quedarse con todo el pastel. Tiene cada vez menos espectadores, tiene 1.700 millones de presupuesto y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran", sentenciaba el invitado.

"¿Por qué Cuéntame no se hacen con trabajadores de TVE? ¿Por qué ninguna serie se hace con trabajadores que están contratados? Todos los años publican el sueldo de los de fuera de la televisión, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada?", preguntaba irónicamente en relación a la revelación de su sueldo como intérprete.

Pero su discurso no terminaba ahí, y a medida que iba hablando, peor opinión le merecía la corporación. "Entonces, es insoportable estar en esa cadena, yo espero no volver en mucho tiempo, a nada público. En este país es insoportable".

En ese momento, adelantaba al presentador que se disponía a lanzar "una bomba", y es que señalaba directamente a los que, bajo su perspectiva y opinión, eran los culpables de la supuesta cancelación de la serie. "Desde que en el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame salió Narcís Serra, que es histórico, que pasó en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán, alguien del Consejo de Administración, socialista y mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo: 'hay que cortar la cabeza a estos', porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE".

Lejos de quedarse ahí, el actor remataba su discurso. "Así fue, y a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya, ya he estado veinte años".

