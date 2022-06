Imanol Arias pide perdón por sus críticas a TVE: "Me pasé tres pueblos, se me fue la olla"

Imanol Arias ha pedido perdón este viernes por las duras críticas a RTVE que pronunció en una entrevista en TeleBilbao. El actor, que acusó a una consejera socialista de la cadena pública de censurar Cuéntame por motivos políticos, ha publicado un extenso texto en su perfil de Instagram para retractarse de sus "lamentables y desafortunadas declaraciones".

Arias califica sus palabras como "fruto de un calentón verborreico". "He trabajado en TVE durante los últimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relación con mi persona o mi relación profesional con la casa", añade.

"Con todo el dolor me disculpo por esas afirmaciones en las que no fui justo ni sincero con los trabajadores de la casa TVE, ni con miembros de su consejo de administración, ni con los trabajadores de Ganga Producciones", prosigue el actor, que durante más de veinte años ha dado vida a Antonio Alcántara en la histórica serie de La 1.

El protagonista de Anacleto: agente secreto aclara que su entrevista televisiva se produjo tras realizar una función de 'Muerte de un viajante', afirmando que su estado "no era el estado de calma necesario para tratar así temas relacionados con 'Cuéntame' o TVE".

El actor asegura que sus palabras fueron fruto de un "calentón verborreico". Gtres

"Me pasé tres pueblos, se me fue la olla y nada de lo que dije me representa totalmente. Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien", expresa.

Su texto concluye disculpándose con RTVE, a quien considera su "familia". "Seguiré aprendiendo de estos errores y otras cosas sobre mi personalidad que me ayuden a seguir trabajando en el oficio que llenó mi vida", sentencia.

Las disculpas públicas de Imanol Arias se producen justo después de que, tras el revuelo generado, Ganga Producciones publicase un duro comunicado desmarcándose de las palabras del actor, las cuales calificó de "falsas, disparatadas e irresponsables", una polémica que llega cuando la productora y RTVE estudian, precisamente, la forma de darle un final a Cuéntame que esté a la altura de sus dos décadas en emisión y de todos los fans de la serie.

