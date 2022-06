Ricardo Gómez se pronuncia sobre su posible regreso a 'Cuéntame' para la despedida de la serie

El nombre de Ricardo Gómez está ligado inevitablemente al personaje que le dio el salto al estrellato televisivo: Carlos Alcántara, protagonista e hilo conductor del viaje histórico que Cuéntame cómo pasó lleva 20 años realizando en RTVE.

Gómez abandonó la ficción en 2018 tras 19 temporadas para emprender nuevos proyectos profesionales y, aunque se ha hablado mucho su posible vuelta, nunca se ha materializado. No obstante, ahora que la Corporación plantea el final de la serie, la vuelta de Carlos Alcántara para el cierre definitivo es una de las tramas más esperadas.

A pesar de la expectación, el actor ha desvelado que todavía no ha recibido ninguna propuesta por parte de la productora. "Yo de momento no he tenido comunicación con nadie del equipo. Si realmente acaba siendo así, ya hablaremos", afirmaba en la celebración del 15 aniversario de Desalia.

El actor asegura que su relación con Ganga y RTVE "es muy buena" y que no tendría ningún problema en regresar a la serie para participar en su despedida de los espectadores tras dos décadas en emisión. "Siempre y cuando ellos quieran, yo estaría encantado de volver", desliza.

"A nivel personal, Cuéntame es un proyecto que me lo ha dado todo, así que todo lo que le pase al proyecto me afecta de una forma u otra, pero suceda lo que suceda sólo puede ser para bien", añade el madrileño, que acaba de finalizar el rodaje de La Ruta, la serie original de ATRESplayer PREMIUM que se estrenará próximamente.

Sobre su posible sustitución por otro actor, algo que ya ha ocurrido en algunos capítulos de la serie, Ricardo Gómez tiene claro que "los personajes no pertenecen a los actores", aunque sí considera que "en un caso tan excepcional como el de Cuéntame hay una asociación muy directa porque lleva más de 20 años".

El final de la serie

El notable desgaste de audiencia de Cuéntame cómo pasó en los últimos tiempos ha llevado a RTVE a tomar la decisión de no renovar más la ficción de Ganga Producciones y ponerle fin tras más de 20 años en antena, 22 temporadas y 405 capítulos.

Tal y como adelantó BLUPER en exclusiva, la idea que baraja la dirección de la Corporación es poder darle un final a la altura a la serie con una tv-movie o una temporada corta. La decisión se tomará en las próximas fechas ya que a la actual temporada, la vigésimosegunda, aún le quedan por emitir dos episodios.

