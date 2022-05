La emotiva salida del armario de Santi Alcántara en ‘Cuéntame cómo pasó’

El capítulo de este jueves 19 de mayo de Cuéntame cómo pasó volvió a apostar por la diversidad LGTBIQ+, al poner sobre la mesa la homosexualidad de uno de sus personajes: Santi Alcántara, el hijo de Toni Alcántara al que interpreta el actor Asier Valdestilla.

Todo sucedió en una escena en la que ambos estaban caminando por mitad del campo. Entonces Santi tomó la palabra y dijo “Creo que no soy como a mamá y a ti os gustaría”. Recogiendo el guante, Toni Alcántara (Pablo Rivero) le respondió: “Vaya... Pues qué pena. Porque a mí me gustaría que fueras buena gente, que fueras humilde. Creativo, inteligente. Me parece que ya eres todas esas cosas”.

Confundido, el joven le dejó claro que no estaba hablando de eso precisamente. “Es que a mí el resto me da igual. Qué música te guste, de qué equipo de fútbol seas. O cuál sea tu orientación sexual”, continuó diciendo el padre. “¿Por qué dices lo de la orientación sexual?”, quiso saber Santi, confundido. “Porque eso es solo asunto tuyo. Mira, Santi, sé que no paso mucho tiempo contigo, y que me he perdido muchas cosas. Pero te conozco muy bien, y estoy muy orgulloso de ti”.

“Osea, que lo sabías”, continuó diciendo el muchacho. “Saberlo, saberlo... Lo intuía, pero saberlo, no”, aclaraba Toni Alcántara. “Si es que a mí no me tiene que parecer ni bien ni mal, es tu vida y yo la tengo que respetar”, añadía.

Santi, confundido, quería saber si estaban hablando del mismo tema, de su homosexualidad, palabra que ninguno de los dos pronunció. “¡Cómo no vamos a hablar del mismo tema!”, exclamó entonces el personaje de Pablo Rivero. “Te lo estoy intentando poner fácil. A ver hijo yo no recuerdo el momento en el que me di cuenta de que te gustaban los chicos, no lo sé, pero sí recuerdo que lo pasabas mal en el colegio, y eso es lo que me preocupa, que lo pases mal. Si tú me dices que estás bien, para mí no hay problema. Porque tú sigues siendo mi Santi, y estoy muy orgulloso de ti, me oyes, muy orgulloso”, finalizó Toni, fundiéndose ambos en un fuerte abrazo.

El personaje de Santi fue una de las grandes incorporaciones de Cuéntame cómo pasó en la actual temporada, y se convirtió en la tercera generación de la familia Alcántara que llega a San Genaro para revolucionar el barrio. En una entrevista al actor Asier Valdestilla en RTVE, el intérprete revelaba que “Santi se empapa de una cultura que no es la suya y tampoco es la de España. Llega a siendo el más moderno de la familia, y va a demostrarlo”.

¡Bravo Santi! No hay nada mejor que poder expresarnos con libertad y recibir el amor y la mano tendida al otro lado ❤️ #CuéntameOrgullo pic.twitter.com/hs64Kwo3Vw — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) May 19, 2022

