Sólo Makoke puede salvar 'Supervivientes 2022' del naufragio al que está condenado

¿Nadie al mando de Supervivientes 2022? Parece que no aprenden de los errores cometidos el año pasado y que tan caro están pagando en esta edición. ¿Qué es eso de escindir una parte de la gala para emitirla otro día? Según trascendió, se trataba de una decisión histórica para el concurso. Tan histórica como absurda. ¿Por qué se empeñan en desvirtuar tanto uno de los mejores formatos de España y el buque insignia de la cadena? ¿No era Paolo Vasile el que decía que si algo funcionaba era mejor no tocarlo?

Hace no tantos años, había una estructura muy definida de cada gala del concurso. En el caso de los jueves era muy sencilla: juego de localización, cierre del televoto, entrada en Palapa para comentar la semana, expulsión, juego de líder, entrevista al último expulsado y nominaciones. Este era el modelo clásico, pero entre el año pasado y este, no paran de diluirlo todo que uno no sabe ya con certeza que se encontrará en cada gala.

Por ejemplo, este jueves ni se nominó ni se recibió al último expulsado. Puede parecer una tontería, pero mantener una estructura clásica ya arraigada en el espectador, ayuda a familiarizarse más con el formato. Y Supervivientes 2022 lo necesita como el comer, y nunca mejor dicho. ¿Acaso creen que le sumará algún atractivo a la edición este movimiento? ¿Un atractivo que no necesita y que puede ya derrumbar la edición definitivamente?

Es cierto también que para esta edición se han introducido nuevos juegos para renovar un poco el abanico de posibilidades. Este jueves disputaron uno muy ingenioso que no recuerdo haberlo visto en ningún otro programa de este estilo: tenían que despejar una ecuación. ¿Y a quién pusieron al mando uno de los grupos? Sí, a Anuar Beno. Aquel gran físico cuántico que cree estar legitimado para vejar y humillar a sus compañeros. El chiste se cuenta solo. ¿Tanto falta para que se nomine al cuñado de? Quizás hoy dan la sorpresa en las nominaciones que grabaron este jueves. Pero sí que es necesario un tirón de orejas por parte del público.

Que lástima me dio Juan Muñoz. Resultó el eliminado de la noche en una dura nominación. Su recorrido, tampoco tan breve, me deja un buen sabor de boca. Aunque el humorista ya acusaba al desgaste físico también, hubiera seguido regalando grandes momentos para la edición. Yo sí necesito que sea repescado cuando la unificación, que no debería tardar tanto en llegar ya.

¡Cómo era de necesario una renovación de grupos, también! Los que estaban ya establecidos ya no funcionaban. Prácticamente, se han dormido en los laureles. No hay contenido interesante más allá que una discusión por comida o por cualquier otra absurdez. Ya lo dije, empezaron muy fuertes y se han desinflado. ¿Necesitan un revulsivo? Sí, lo necesitan. Y tiene nombre y apellidos: Makoke. ¿Por qué la vetó Kiko Matamoros? Y lo que más me indigna, ¿cómo han permitido que la vete? Que le hubieran doblado el caché a Kiko con la condición que no la vetase. ¿Sería muy difícil ahora que el concursante accediera a levantar este veto previo pago?

En este momento, el fichaje eventual de Makoke como concursante o fantasma del futuro puede ser decisivo para el porvenir de esta edición. Yo creo que la isla se dividiría en dos bandos como en una guerra civil: los que están de lado de Kiko y los que están en contra de Kiko. ¿No sería interesante ver esta trama que podría tener sus semejanzas con el histórico duelo entre Belén Esteban y Olvido Hormigos?

Definitivamente, el programa necesita de un revulsivo que revolucione la convivencia y que obligue a tomar partido, que es como nacen las buenas tramas. Ya llevamos un mes de concurso, o esto va cogiendo forma y despega o se quedan en la pista de aterrizaje. Es hora de que alguien se ponga al mando.

