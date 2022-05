Anuar Beno obra el milagro del fuego en 'Supervivientes', pero no el de la educación

Los espectadores de Supervivientes 2022 asistimos anoche a un momento histórico para el formato. Bueno, para el formato y para la televisión en general. Y es que Anabel Pantoja logró cumplir su gran hazaña: superar los 14 días que estuvo en el reality en la edición de 2014. La sobrinísima repite en Honduras sin, aún, ningún ápice de queja. Sin embargo, echo de menos a esa Anabel guerrera y jugosa a la que nos hemos acostumbrado en Sálvame. Quiero creer que se está aclimatando a las extremas condiciones que supone vivir a la intemperie en Honduras. Ya es una buena señal que esté en buena actitud, pero me falta un no sé que de ella. Algo de chispa, quizás.

Sin embargo, hay otro compañero de la sevillana, que ya acusa al desgaste. Y hablo del hermano del novio de la hija de su tía. ¿Menuda presentación, no? No he dicho ninguna mentira. El madrileño no está en el concurso por ninguna carrera en ningún ámbito ni por un trabajo conocido. Por si a alguien le caben dudas, me refería a Anuar Beno. Y digo que acusa al desgaste porque es lo que quiero creer después de ver su conducta esta semana. Cómo deberá estar de aquí unas cuantas. No estoy desmereciendo el motivo que justifique el fichaje de Beno por el concurso. Pero ¿merecía Juan Muñoz la retahíla de faltas de respeto que le dedicó el cuñado de Isa Pantoja? Porque no es más que eso: “el cuñado de”.

Juan será un humorista más bueno o más malo, más conocido o más desconocido para que según qué generación… Pero que tiene una profesión y una amplísima y veterana carrera, es indiscutible. ¿Merecía que el joven se refiriera a él con esa soberbia y con adjetivos tan poco amigos como “fracasado”? Si pudiera, me gustaría preguntarle al cuñado de Isa Pantoja: ¿Y ti, Anuar, de qué te conocemos? ¿Por intervenir un medio minuto en una película o por estar relacionado con el clan Pantoja del que tanto reniegas? Es que da para pensar.

Si hay una cualidad que define a un buen superviviente es la bondad y el compañerismo. El joven no cumple con ninguna de ellas. Lo más anecdótico, quizás, es que después de faltarle al respeto al humorista como un canalla, porque actúo como un canalla para con su compañero, mucho más mayor que él, le vino a decir que si paró de menospreciarle era porque le respetaba por su diferencia de edad. Menudo oxímoron. Me preguntaba, ¿qué le hubiera hecho si hubiera tenido tu edad? ¿Ahogarlo? ¿Comértelo, literalmente? ¡Qué importante es la educación! Por cierto, punto a favor de Ana Luque. Fue la única que reprimió al “cuñado de” por su falta de educación. Cada día me gusta más esta mujer, pese a ser amiga o examiga de quién es.

¿Y Charo Vega? No quiero catalogarla como una decepción porque, pese a su hastío y hartazgo, nos ha regalado algún que otro momento. No obstante, a pesar a ser ayer la eliminada, la nieta de Pastora Imperio, pidió incesantemente que quiere regresar a España y resaltó que se equivocó al aceptar la aventura de Supervivientes 2022. No puedo con este tipo de excusas. Uno sabe a lo que va a un concurso como Supervivientes. Sabes que estarás privada de todo o casi todo. Y lo haces a cambio de una contraprestación semanal suculenta, si lo vales y lo mereces. Y Charo sí. Ella representa una época dorada del famoseo patrio. Legendarias son sus fiestas con Isabel Pantoja, Lolita Flores… y las ya desaparecidas Carmina Ordóñez y Mila Ximénez. Lo ha vivido todo desde un prisma muy privilegiado. A mí me gustaría que se revirtiera su situación, pero no tiene pinta. Ayer no sé si acusaba a algún ataque de ansiedad o tiró de su faceta más folclórica, pero que siga aguantando y demuestre lo jabata que es. Como diría su canción: ¡Qué horror, qué espanto… que será lo que tiene la Charo!

La expulsión o no de Charo se resolverá el próximo domingo. Entre Rubén, otro que también tiene lo suyo, o ella está en juego el primer billete de vuelta a España. A uno de ellos se sumará la próxima semana Kiko Matamoros, Juan Muñoz, Alejandro y Ainhoa. Particularmente, me sobra Ainhoa. Muchas veces la noto ausente.

Alejandro aún puede dar su juego, mejor o peor, pero se implica en las tramas. Y Juan aún debe mostrar que vale mucho y que su edad no es un impedimento porque Chelo García Cortés, Isabel Pantoja, Rosa Benito, Mila Ximénez, Juan Miguel Martínez, entre otros, aguantaron como estoicos las inclemencias de Supervivientes. Y Matamoros también debería seguir, aunque tengo alguna duda. Ayer, el que yo creía su amiguísimo Anuar le nominó. ¿Formaba parte de un pacto para irse sin pagar la indemnización o ha sido una traición en toda regla?

