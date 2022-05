Quién es Adrián Pedraja, el actor al que relacionan con Tania Medina de ‘Supervivientes’

Desde hace una semana, en Telecinco no deja de hablarse del supuesto tonteo que Tania Medina, de Supervivientes, tuvo con un actor antes de viajar a Honduras. El coqueteo no sería más que una simple anécdota de no ser porque ella tiene novio, el modelo Alejandro Nieto, quien ya ha dejado claro en muchas ocasiones que es un hombre muy celoso.

El nombre del actor con el que Tania habría hablado salió en estos días a la palestra: se trata de Adrián Pedraja, tal como reveló Amor Romeira en una de sus intervenciones en Ya son las ocho. Desde entonces, el nombre de Adrián ha seguido en el candelero, y se habla de si aquella noche podían haber terminado los dos en un yacusi. El actor, sin embargo, está manteniéndose en un segundo plano, y solo ha pedido que lo dejen en paz a través de amigos comunes, como el periodista Antonio Rossi. “Hablé con él en su momento de esto y él me pidió que no dijera nada porque no quería meterse en este jaleo”, afirmó Rossi en El programa de Ana Rosa de este jueves 19 de mayo. De la vida personal de Adrián, hasta ahora, solo había trascendido una relación con Sheila Casas, la hermana de Mario Casas.

Pero ¿quién es Adrián Pedraja, y en qué series de televisión hemos podido verlo? Apodado por algunos como el Chris Hemsworth español, Adrián comenzó una carrera en el fútbol, hasta que descubrió que lo que de verdad le gustaba era ser actor. Su primer trabajo profesional fue en un cortometraje del año 2014, y que pudo verse en el Festival de Cine Español de Málaga, su ciudad natal. Nacido en barrio de El Palo, cuenta que por ser rubio toda la vida le han llamado “el polaco”.

Para prepararse como actor estudió en la escuela de teatro María Beltrán, y además se formó en entrenamiento corporal o incluso en esgrima. Su papel más conocido en la televisión nacional es el de Adolfo de los Visos en El secreto de Puente Viejo, serie en la que entró a formar parte en el año 2019, y en la que pudimos verle durante todo un año. Como tantos otros compañeros de profesión, hacer cástines forma parte de su día a día, y pudo ser El Culebra de Los protegidos, y también se quedó cerca de formar parte de Mar de plástico o Toy Boy, según cuenta él mismo.

En plataformas, Adrián formó parte de la serie Élite en su primera temporada, en la que interpretó a un entrenador del prestigioso centro educativo Las Encinas, pero que no tuvo continuidad en las etapas venideras de la ficción de Netflix.

