Imanol Arias, sobre los guionistas de 'Cuéntame': "No tienen ni idea, estoy en una especie de guerra"

Imanol Arias ha vuelto a dar unas controvertidas declaraciones sobre Cuéntame cómo pasó tras los polémicos ataques que hizo a RTVE y que le costaron la censura pública por parte de la Corporación y de la productora de la serie, que se desmarcó de sus palabras en un duro comunicado.

El actor que interpreta a Antonio Alcántara ha acudido al Milá vs. Milá, el programa de Mercedes Milá en Movistar Plus, y ha confesado no estar del todo cómodo con el actual equipo de la ficción. "Con los nuevos guionistas tengo que empezar de cero, porque no tienen ni idea. Vienen a reinventar, y ahora mismo estoy en una especie de guerra. Les digo 'esto no me lo toques, esto es así. ¿Quién ha escrito esto?' Estoy un poco rebelde, pero como un viejo rebelde. ¿Que me van a enmendar a mí la plana? ¡Vamos a ver!", asevera.

Sobre lo que le ha dado y le ha quitado la longeva ficción de TVE, Arias asegura que lo que más le ha arrebatado el hecho de trabajar durante dos décadas en la serie es la "libertad en cuanto a opciones" para acceder a otros proyectos. Aunque reconoce que le parece absurdo recordar los trabajos que no prosperaron, sí confiesa que hubo uno especialmente doloroso: cuando pudo protagonizar la versión de El gran inquisidor de Dostoievski con el director Peter Brook. "Ese año Cuéntame tuvo tal éxito que cambiaron la programación del rodaje y esa oportunidad se fue", explica.

Pese a que la televisión le ha dado algunos de los mayores éxitos de su carrera, Imanol Arias asegura haber "despreciado" el medio. "Yo no quería hacer televisión y fíjate en todo lo que he hecho", apunta.

Sobre su éxito en la pequeña pantalla afirma lo siguiente: "He hecho cuatro o cinco series, pero de protagonista absoluto. Eso hace que seas tan popular que está por encima de si haces un buen trabajo. La popularidad hay que manejarla al margen del trabajo".

Problemas con Hacienda

Más allá de su carrera, Arias y Milá han abordado un asunto controvertido en la trayectoria del actor: los problemas fiscales que le han llevado al banquillo y por los que la Fiscalía llegó a pedir 27 años de prisión para él. "Te pilla muy de sorpresa. No tanto el hecho, porque el hecho está muy claro. Pero tarda mucho en dirimirse", ha expresado.

El actor ha narrado que los hechos se remontan a 2009, cuando le llega la primera inspección de Hacienda. "Yo pongo el dinero por delante, pongo un aval. Eso empieza a andar y dura hasta el 2013, en el que pierdo ese recurso, pero muy poquito. Y ahí fue mi engaño", afirma.

"El error que cometo y mi responsabilidad es que en vez de decir 'para', dije 'vamos a recurrir'. Entonces se fueron acumulando", prosigue, exponiendo que con cada recurso perdido ha tenido que pagar "el 170% más recargos".

El intérprete defiende que ha pagado todo lo que el fisco le ha ido solicitando en los juicios que ha perdido, una cuantía que asciende a "algo más de 10 millones de euros". "He sido un hombre muy privilegiado pero lo he perdido todo, y lo que me queda es para responder. Y acepto la responsabilidad. Lo que es más duro es la continuidad", lamenta finalmente.

