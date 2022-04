El caos, dueño del hospital de Torrevieja 6 meses después de la reversión: los sanitarios exigen dimisiones

El pasado 15 de octubre, la Conselleria de Sanidad se hizo cargo del Hospital Universitario de Torrevieja tras 15 años de gestión público-privada por parte de la compañía sanitaria Ribera Salud. Tras seis meses de caos en la gestión de los recursos humanos y materiales y en la atención a la ciudadanía, los sanitarios exigen dimisiones inmediatas de toda la cúpula directiva nombrada por la consellera Ana Barceló.

En un comunicado hecho público esta misma mañana por el comité de empresa, los sindicatos manifiestan estar "profundamente preocupados por la situación que se está viviendo en el Departamento de Salud". Alertan de que viven "una situación muy complicada, provocada por la improvisación con la que se produjo esta reversión, pero que tras 5 meses no se ha solventado".

Y señalan directamente a los culpables: "La gerencia y sus direcciones (nombrados por la consellera socialista Ana Barceló) no han sido capaces de atajar las múltiples problemáticas que han ido surgiendo y han pasado por alto en muchas ocasiones el deber de comunicación y negociación con este comité de empresa".

Última reunión

Desde el comité se explica que ayer se produjo una reunión con la gerente y la Dirección Económica que "nos presentaron unos datos estadísticos que no reflejan lo que se vive en el Departamento, creemos que esta Gerencia está alejada de la realidad, nos habla de datos estadísticos pero desconoce el descontento de profesionales y usuarios".

Como ha venido informado este diario, el departamento que incluye todos los centros de salud de la zona además del hospital cuenta con cerca de 1.400 trabajadores para una población de 180.000 personas censadas que crece anualmente con los desplazados turísticos, primera actividad económica de esta parte de la comarca de la Vega Baja.

En este sentido, desde el comité de empresa aseguran que "jamás hemos visto en las puertas del SAIP las colas que se forman actualmente de usuarios descontentos queriendo poner reclamaciones".

También, que "los profesionales llevan 5 meses cobrando mal, el primer mes unos 200 profesionales se quedaron sin recibir su nómina y ha habido profesionales que han estado esperando dos o incluso tres meses para recibir el primer pago de Conselleria, debido a los numerosos reparos que realiza la intervención de hacienda de alicante".

"Es inadmisible que un profesional, que se esfuerza al máximo cada día por dar la mejor calidad asistencial, no reciba de forma correcta la remuneración que por ello le corresponde. En España vivimos una situación general de falta de facultativos pero en este Departamento se ha agudizado en estos meses debido a la fuga de profesionales que se ha producido y que esta Gerencia y sus Direcciones no han sabido atajar", continúan.

Los sindicatos aseguran que "ha habido un problema de empatía y comunicación que ha hecho que este Departamento este sufriendo la falta de facultativos en el servicio de urgencias, radiología, neurología, dermatología, neumología, urología y otras especialidades".

Además, hacen hincapié en que "el servicio de urgencias vive sus peores momentos en 15 años, con una falta de facultativos que ha provocado el aumento de los tiempos de espera y de fuga de pacientes. El servicio de radiología ha tenido que ser en su mayoría externalizado, lo que la propia gerente nos reconoció ayer que era el motivo de errores que se están produciendo en las pruebas".

Y enumeran el desastre en otros servicios: "En Atención Primaria también se vive esta falta de profesionales y el director Médico de Primaria dimitió hace unas semanas. Esta situación se ve agravada por la llegada de refugiados Ucranianos sin refuerzos para su atención".

"Por todo lo expuesto anteriormente la situación es insostenible en el Departamento.

Esta Gerencia y su equipo Directivo no nos ha tenido en cuenta, no nos da respuesta a muchos de los escritos presentados, no cumple con su obligación de información al Comité de Empresa y lo más grave, no ha sabido atajar el malestar de los profesionales y el descontento de los usuarios. Por ello solicitamos la dimisión de la Gerencia y el Equipo Directivo del Departamento de Salud de Torrevieja", concluyen.

