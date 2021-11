El caos en el Hospital de Torrevieja sigue: decenas de enfermos en los pasillos y trabajadores sin cobrar

Decenas de camas con pacientes en los pasillos durante todo el puente y hasta ayer. Trabajadores que no han cobrado la nómina de octubre y que no lo harán hasta finales de noviembre. Médicos sin MIR u homologación de títulos trabajando en un limbo sobre su futuro laboral. Este es el día a día de la reversión del Hospital de Torrevieja desde que la Conselleria de Sanidad de la socialista Ana Barceló asumió su gestión tras la de Ribera Salud.

La situación durante el puente de Todos los Santos (y hasta ayer) ha sido prácticamente insostenible. Más de 30 pacientes han estado pendientes de camas durante todo este tiempo, por los pasillos. Una imagen que rara vez se producía antes en este hospital.

En Urgencias se han producido demoras de hasta seis horas en ser atendidos. Ha habido retrasos en ingresos hospitalarios de hasta tres días, cuando nunca se había sobrepasado la cifra de 24 horas en el peor de los casos.

Con Ribera Salud los médicos tenían una remuneración con incentivos en función de la productividad y los objetivos. Ahora no han cobrado y no saben si tienen y tendrán contrato con Sanidad, lo que no es muy eficaz a la hora de pedirles que aumenten su carga de trabajo.

Los profesionales no cuentan con médico de Salud Laboral. Los pacientes no tienen algunos servicios esenciales como Neurología y ya se están derivando pacientes a los hospitales privados de la zona.

El pasado viernes, uno de los médicos de Urgencias abandonó definitivamente el servicio. Muchos, en su misma situación ya buscan trabajo en otros hospitales. El director médico se vio obligado a reunirse ayer con la nueva gerente, Pilar Santos, para saber qué va a pasar con los facultativos.

Promesas de la gerente

Después, la propia Santos explicó al comité de empresa que hay "buena sintonía" con la consellera Ana Barceló para que subrogue a los médicos que ya ha anunciado que no subrogará.

Desde los sindicatos no salen de su asombro. "¿Pero no era un impedimento legal la subrogación de los médicos sin MIR ni homologación de título? ¿Antes sí y ahora no? ¿Por qué en Alzira si se subrogaron y en Torrevieja no?", explicaron a la gerente.

"Al final nos queda la sensación de que sólo fue un intento por parte de la Conselleria de quitarse de en medio a todos los profesionales que puedan bajo la modalidad contractual de "laborales a extinguir" -modelo usado en las reversioness tras la victoria de Compromís y Podemos sobre el PSPV- para cambiarlos por "estatutarios (funcionarios)", señalan fuentes del comité.

Y respecto a la masificación, Santos comunicó a los sindicatos que se abrirá la "planta segunda centro", que habitualmente se usaba ante picos de actividad con la anterior gestión. "Sólo de forma transitoria", les ha anunciado. Se trata de una planta que quedó libre ante la fusión de Ginecología con Pediatría, dos servicios que no ocupaban de todo el espacio por sí mismos.

Desde los sindicatos han reiterado a la Gerencia las dificultades que tiene un hospital como el torrevejense en atraer profesionales por las malas comunicaciones históricas del municipio. Razón de más para que cualquier proceso llevado a cabo se haga con racionalidad.

