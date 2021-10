Caos Urgencias y Atención Primaria de Torrevieja siete días después de su reversión a la Sanidad Pública

Siete días después de la reversión a la Sanidad Pública del Hospital de Torrevieja -hasta el pasado día 15 gestionado por la empresa Ribera Salud-, han estallado los problemas contractuales que no fueron resueltos en el proceso. Ayer se produjo un caos en los servicios de Urgencias y Primaria (con más de 10 centros de salud y ambulatorios repartidos por la comarca), ante el limbo laboral en el que se encuentran muchos de sus médicos.

Alrededor de 40 facultativos de estos servicios o no tiene el MIR o no tienen el título homologado y Sanidad les comunicó que no les subroga. También, que si quieren seguir en sus puestos, se deben apuntar a la bolsa de trabajo y esperar a que les llamen. Ante esta situación, y tras 7 días estar trabajando supuestamente sin contrato, muchos decidieron irse a sus casas.

La Gerencia trató de solucionar el problema en una reunión improvisada, señalaron desde el Sindicato Médico. Muchos volvieron a su puesto de trabajo para continuar con el servicio público, pero con su estado anímico por los suelos. Y es que el problema dista mucho de solucionarse. El lunes hay prevista una concentración.

Como ha venido informando este diario, la Conselleria de la socialista Ana Barceló quería crear una empresa pública para subrogar al personal pero sus socios de Gobierno, Compromís y Podemos, le impusieron el modelo que se ejecutó en la reversión de Alzira, "contratos laborales a extinguir". Ahora la administración argumenta que sin esas compatibilidades no puede incorporarles al sistema pese a que en Alzira sí lo hizo.

Bolsa de trabajo

Previamente lo había avisado el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM) a sus afiliados por Whatsapp. "No firméis" la renuncia del contrato indefinido que con el paso a la sanidad pública en "laboral a extinguir", sin consultarlo con los servicios jurídicos. Con el cambio de contrato y al ser contratados como interinos perderían sus derechos laborales y antigüedad. Y los médicos no están dispuestos a asumir esa renuncia.

José Peris, del Sindicato Médico, asegura que el problema es que no hay médicos disponibles. "Personas con 5, 8 o 10 años de servicio se quedan en la calle y no hay quién los sustituya. No es de recibo", aseguró. "En la reunión no les han aclarado mucho las cosas", añadió.

Los problemas ya se produjeron el pasado fin de semana, con largas colas y colapso en las urgencias por el cambio en el método de triaje. Sin embargo, los sindicatos estaban dispuestos a dar un margen a la nueva Gerencia para solucionar algo que podía ser transitorio.

Este es un problema mayor, es estructural. Ribera entregó a Sanidad 1.084 contratos para la subrogación pese a que en la plantilla del departamento había cerca de 1.400 trabajadores en nómina antes de los problemas de la reversión. Un centenar abandonó su puesto de trabajo por otro mejor ante la indefinición de la Conselleria en los meses previos. El resto son contratos laborales.

La Conselleria de Hacienda sólo ha dado permiso a Sanidad para hacer 121 contratos por el momento. Y la bolsa de trabajo no empezó a llamar a los trabajadores hasta ayer. Pero esos nuevos contratos son del todo insuficientes, a juicio de los sindicatos, para los picos de actividad de una zona densamente poblada como Torrevieja.

Por otro lado, la Conselleria ya ha empezado a exigir a los facultativos de Torrevieja que declaren si trabajan en otros servicios y hospitales con el fin de que pidan la compatibilidad para ver si se la conceden. Sanidad ha endurecido en los últimos tiempos sus criterios en este sentido y muchos de los médicos de los hospitales privados trabajaban en más de un centro.

De hecho, en Torrevieja se compartían servicios con el hospital del Vinalopó (Elche), que también gestiona Ribera Salud. Este puede convertirse en otro gran problema a corto o medio plazo.

La respuesta de Sanidad

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha anunciado la incorporación en los próximos días 93 profesionales sanitarios más de diferentes categorías para reforzar la actividad asistencial del Departamento de Salud de Torrevieja.



En un comunicado, Sanidad ha señalado que continúa reforzando este departamento. Durante estos días se incorporarán estos nuevos profesionales, que se unirán a los 121 profesionales que ya se incorporaron durante los primeros días de actividad asistencial dentro del sistema sanitario público. Por lo tanto, el Departamento de Torrevieja cuenta ya con un refuerzo de 214 personas en menos de una semana.

Sigue los temas que te interesan