Nuevo lío en el hospital 'revertido' de Torrevieja: médicos y enfermeras sin cobrar de la Conselleria

Cada semana, un lío. La reversión del Hospital de Torrevieja a la Sanidad Pública (el pasado día 16) va de caos en caos de gestión por parte de la Conselleria de la socialista Ana Barceló. Si la semana pasada se comunicó que muchos profesionales no serían subrogados, en ésta, cerca de 200 médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares no ha recibido su nómina correspondiente a medio mes.

Los ánimos están muy caldeados en un departamento de Salud ahora gestionado desde la Generalitat en el que trabajan entre 1.300 y 1.400 personas. A algunos no les he llegado la nómina de los 15 días correspondientes a la gestión pública. A otros no les coincide con el dinero que debían cobrar.

En principio, el problema parecía afectar sólo a los facultativos sin MIR o titulación homologada, que el pasado viernes fueron presionados por la Conselleria a que renunciasen a su actual contrato subrogado para entrar en una bolsa de trabajo. Con ello, perdería la antigüedad y todos sus derechos adquiridos durante años. El lunes se concentraron sin obtener ningún compromiso firme de la Gerencia.

Pero no ha sido así. También hay trabajadores sin estas características que tampoco han cobra. Algunos incluso de carácter estatutario, es decir, pertenecientes a la plantilla de la Conselleria. Al parecer porque la Administración prepara las nóminas antes del día 15, así que no cobrarán hasta finales del mes de noviembre.

Los sindicatos han pedido una reunión con la nueva gerente, Pilar Santos, para exigir explicaciones. No se les ha convocado. No obstante, según diversas fuentes, de forma informal se le ha dicho que no se ha pagado a quienes no llevaron la documentación a la oficina que montó Sanidad previamente a la reversión en La Mata. Y que harán "un listado".

Los delegados sindicales han respondido a la gerente que en ningún caso estaban obligados los propios trabajadores a gestionar su subrogación, máxime cuando la anterior concesionaria, Ribera Salud, entregó la documentación completa. De hecho, Ribera Salud ya ha emitido el pago del medio mes que gestionó previo a la reversión.

Hackeo

Curiosamente un día antes la consellera Barceló negó en sede parlamentaria que la reversión a gestión pública del departamento de Torrevieja sea un "proceso tortuoso". Respondía así a las críticas de los grupos de la oposición.

En esa comparecencia, Barceló deslizó indirectamente que sí que fueron técnicos de la Conselleria quienes entraron en el sistema informático de Ribera Salud denunciado ante la Guardia Civil.

"Los técnicos no han hackeado absolutamente nada". "No se extrajo ninguna información protegida por la Ley de Protección de Datos". Estas palabras, reconocía implícitamente la entrada en el sistema para obtener otra información no protegida. Y eso es precisamente lo denunciado: el hackeo no de la información, sino del código fuente del sistema. Así que para nada se trata de un caso cerrado.

