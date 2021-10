Ribera Salud denuncia al Gobierno valenciano ante la Guardia Civil por hackear su sistema informático

La reversión del Hospital Universitario de Torrevieja a la sanidad pública valenciana, prevista para el próximo viernes día 15, se enturbia. El pulso mantenido entre la empresa Ribera Salud (concesionaria del departamento) y la administración autonómica ha llegado a una situación límite después de que la empresa haya detectado un supuesto delito penal en el proceso.

Según ha podido saber este diario, la empresa multinacional ha interpuesto hoy una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja por el supuesto hackeo del sistema informático de su propiedad, el pasado viernes a mediodía.

Al parecer, la entrada irregular en el sistema se produjo -siempre según la denuncia- desde un ordenador del despacho del comisionado nombrado por la administración autonómica para la reversión del departamento de salud. A través de esta entrada irregular, ha denunciado la empresa, se sustrajo el código fuente del sistema.

Amenaza de consecuencias

Estos hechos se produjeron un día después de que la propia consellera, la socialista Ana Barceló, se reuniese con su equipo para la transición en Torrevieja. Allí denunció que Ribera Salud no le había "entregado las claves" para el volcado de la información y amenazó a la empresa con que habría "consecuencias".

Y es que el proceso de reversión está siendo muy complicado para la Generalitat tanto por las decisiones judiciales como por las trabas que han puesto los propios socios de los socialistas en el Ejecutivo valenciano.

Ribera Salud ha llevado varias veces a los tribunales a la Generalitat logrando, en última instancia, que el Tribunal Supremo decretase que no puede hacerse un proceso similar si no se justifica económicamente el beneficio para la ciudadanía. Todavía no se conoce ese informe.

Además, respecto al personal, están siendo muchas las bajas voluntarias de facultativos, incluidos 17 jefes de servicio, por la incertidumbre del modelo profesional que quiere implantar el Gobierno valenciano. Primero a través de una empresa pública y posteriormente dejándoles en una situación contractual de "personal laboral a extinguir". Una victoria de la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) frente a Barceló.

El código fuente

Tanto el sistema informático como el código fuente -el archivo realizado en un lenguaje de programación, que sirve para que el usuario ejecute el programa- que utiliza Ribera Salud en sus hospitales es propiedad de la empresa multinacional, y por tanto no susceptible de ser usado sin su permiso.

Según la web de Futurs Health, la filial tecnológica de Ribera Salud, sus hospitales trabajan a través del programa Cynara, una historia clínica modulable para su actividad clínica y administrativa.

