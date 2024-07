El Festival Noches Mágicas en Alicante arranca esta semana con un total de 14 citas culturales

Esta semana da comienzo una nueva edición del Festival Noches Mágicas en Jardines de Abril de Sant Joan d' Alacant. En esta primera semana del ciclo, tanto Rozalén el jueves 25 de julio en la jornada inaugural, como la fiesta de los 80's con La Frontera, La Guardia y Los Rebeldes el sábado 27, ya cuentan con el cartel de todo vendido.

Sin embargo, quedan las últimas entradas a la venta para el viernes 26 de julio con la actuación de God Save The Queen y para el domingo 28 con el directo de Silvia Pérez Cruz.

Noches Mágicas es un ciclo de conciertos que se ha consolidado desde su nacimiento en 2011, como un referente que aúna la oferta de ocio y cultura más diferenciadora e innovadora de la Costa Blanca con la programación de grupos y artistas nacionales, internacionales y locales, fiestas temáticas pre y post concierto, mercado de artesanía local, exposiciones de pintura y escultura, arte en vivo y una variada oferta gastronómica.

Información útil para los asistentes

El recinto de Jardines de Abril abrirá sus puertas todos los días a las 20h, salvo el 10 de agosto con el evento Music In The Garden, cuya apertura será a las 19h. Todos los días, además de la actuación del artista principal, también habrá otro concierto previamente en el Escenario Jardín.

En cuanto al acceso, en el caso de acudir al Festival Noches Mágicas desde El Campello, se realiza por la Carretera de Valencia (N-332), frente al Hotel Abril a mano derecha dirección Alicante.

Si la llegada al recinto es desde Alicante, hay que dejar la Finca Jardines de Abril a la izquierda e ir hasta la siguiente rotonda para realizar un cambio de sentido y volver hacia Alicante por la Carretera de Valencia (N-332), y frente al Hotel Abril se encuentra el acceso a mano derecha.

En el propio recinto se dispone de un aparcamiento de gran capacidad y a tan sólo 240m de otro parking gratuito, cedido por el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.

Con la entrada vip se tiene garantizado el parking en el propio recinto. Con la entrada general se dispone de plaza de parking en el propio recinto hasta completar aforo. Una vez completo, a 240m se encuentra el parking gratuito del Polideportivo de Sant Joan, donde poder dejar el vehículo.

Últimas entradas a la venta

El Festival Noches Mágicas ha colgado el cartel de 'todo vendido' para los días en los que actuarán Rozalén, inaugurando el Festival Noches Mágicas, La Frontera + La Guardia + Los Rebeldes + 80's Summer Party el 27 de julio, Ángel Martín el 31 de julio y La Oreja de Van Gogh el viernes 9 de agosto.

Para el resto de días quedan las últimas entradas para God Save The Queen el 26 de julio, Silvia Pérez Cruz el 28 de julio, The Waterboys el 1 de agosto, Los Del Río + La Feria Party el 2 de agosto, Celtas Cortos + Seguridad Social + Javier Ojeda de Danza Invisible + 80's Summer Party el 3 de agosto, Mocedades + Los Panchos el 4 de agosto, Paula Mattheus el 7 de agosto, Miranda! el 8 de agosto, Music In The Garden con Crystal Fighters, Elyella, Karavana y Olivia el 10 de agosto y cerrará el festival Israel Fernández el 11 de agosto.

Consulta las diferentes modalidades de entradas, así como toda la información al completo en la web nochesmagicas.es.