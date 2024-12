ELIS Villamartín hace solidario su tradicional concierto de Navidad con una donación a un instituto de Valencia

La Navidad es tiempo de ilusión, pero también de solidaridad. En un ambiente cargado de emoción y espíritu festivo, ELIS Villamartín de San Miguel de Salinas, ha celebrado su esperado concierto anual de Navidad en Zenia Boulevard.

El evento no sólo destacó por la calidad musical de los estudiantes y profesores, sino también por su gesto solidario anunciando la entrega de 3.000 euros en materiales de laboratorio e instrumentos musicales, entre ELIS Villamartín y su colegio hermano, ELIS Murcia, al IES Albal, un instituto con cerca de 1.000 alumnos, ubicado en la localidad valenciana de Albal.

Dicho centro educativo sufrió innumerables destrozos como consecuencia de la reciente DANA, que afectaron y afecta hoy al desempeño diario de alumnos y profesores.

El concierto, que contó con la participación de más de una treintena de alumnos de diferentes nacionalidades –incluyendo rusos, chinos, ucranianos, italianos, alemanes, ingleses y españoles– así como profesores británicos y españoles, ofreció una experiencia multicultural y enriquecedora.

Los estudiantes, de entre 9 y 13 años, junto a sus profesores, interpretaron un repertorio diverso. El grupo estudiantil sorprendió con temas contemporáneos como All I Want de Olivia Rodrigo y Only de LeeHi, mientras que los profesores ofrecieron seis villancicos, cinco en inglés y uno en español.

Desde el escenario, Ana María Campoy, profesora y coordinadora de la Escuela de Música de ELIS dio las gracias al numeroso público, destacando el esfuerzo de los alumnos, familias y profesores que trabajaron arduamente en la preparación del concierto.

Aprendizaje colaborativo

El concierto también subrayó el aprendizaje colaborativo, la apertura a nuevos estilos y la multiculturalidad propias de este colegio internacional. Las canciones elegidas por el combo estudiantil surgieron de una votación interna, donde cada integrante propuso temas para salir de su zona de confort y explorar géneros variados.

Además, los arreglos musicales permitieron adaptar canciones como Only, creada originalmente en coreano, para ser cantadas en inglés, facilitando la participación de los estudiantes.

Los instrumentos utilizados –como piano, batería, bajo, guitarras y voces principales– demostraron el talento y dedicación de los jóvenes músicos, quienes durante semanas han ensayado cada viernes de la semana mientras el grupo de profesores dedicó sus tardes de jueves durante dos meses para preparar su repertorio, usando guitarra acústica, bajo, cajón y voces.

El acto concluyó con un mensaje inspirador: se invitó a los múltiples asistentes a seguir colaborando con iniciativas solidarias, fomentando el espíritu navideño más allá del evento.