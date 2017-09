Nintendo vuelve a su infancia (y a la tuya) con SNES Mini

Aquel título que un hermano jugaba mientras el otro veía y aconsejaba, el multijugador que protagonizaba las quedadas con los amigos, el juego que se alquiló pero no pudo comprarse, el que fue un regalo por Navidad... Todo videojugador con cierta solera cuenta en su haber con cariñosos recuerdos de su infancia o juventud. Muchos de estos momentos los protagonizó en cada casa de los 90 la Super Nintendo, una consola que este viernes se reedita en una versión en miniatura.

Cual Peter Pan, los jugadores tratan de revivir aquello que supuso un hito en su momento. Ha pasado de ser una moda retro a convertirse en un clásico. No se trata sólo de rehacer juegos o remasterizarlos. Tampoco de incluirlos en formato digital para las nuevas consolas. Ahora se da un paso más allá: se busca la experiencia completa, con una recreación de la consola y con unos mandos que recreen los originales.

Eso mismo ofreció en 2016 Nintendo con la NES Mini y le funcionó. La máquina basada en el sistema de 8 bits vendió más de dos millones de unidades y ante la alta demanda hace semanas anunció que repondría unidades. Y vista la cantidad de reservas que ha tenido su sucesora, es previsible que también sea un éxito.

Tanto esa primera reedición como la que se lanza ahora incluyen integrados decenas de juegos. 21 en el caso de la máquina de 16 bits, que se puso a la venta en España originalmente en 1992 y se ganó el apodo de 'El Cerebro de la Bestia'.

Entre los títulos más destacados se encuentran auténticos clásicos como Super Mario World, Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country, Super Metroid, Super Street Fighter II Turbo...

Para Super Nintendo se desarrollaron cientos de juegos y algunos lógicamente se han quedado en el tintero. Esto se solventa con la variedad de los títulos ofrecidos, que han conseguido abarcar las aristas, géneros y mecánicas que tocó la consola en los años 90.

Destaca Star Fox 2, por ser un juego que nunca llegó a salir a la venta y que se estrena de forma inédita. Esta es la lista completa de títulos incluidos:Contra III: The Alien Wars

Otra de las novedades de esta reedición es la posibilidad de guardar varios puntos de salvado en mitad de partidas a los que volver si algo sale mal: un salto mal dado o un golpe que que no se esquivó a tiempo. Una pequeña trampa para facilitar el juego si así se desea.

Ese truco es una especie de salto en el tiempo. Igual que el que realiza Nintendo lanzando una consola que devuelve al pasado a los jugadores y a la propia compañía japonesa.