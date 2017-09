Así intenta una niña usar una vieja Game Boy

Cuando hace 10 años Steve Jobs presentaba el primer iPhone y criticaba los smartphones de entonces porque su interfaz era aburrida y estaba supeditada al teclado y a la pequeña pantalla de los móviles de entonces. Sin embargo, con la llegada de un móvil que era todo pantalla, la cosa cambió y permitió desarrollar gestos que ahora son universales.

Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos intentado hacer zoom en una foto que está en una revista? A mí me ha pasado, y se me ha quedado cara de tonto al darme cuenta de que no era viable. O el típico doble toque, o intentar bajar la pantalla con el pulgar. Ahora, si las cosas no tienen pantalla táctil no sabemos interactuar con ellas.

Es por eso que este vídeo me echa tantos años encima, e imagino que no sólo a mí.

Ver cómo esa niña no entiende cómo funciona una Game Boy era impensable 10 años atrás. En cambio ahora, es de lo más normal.

Y para quien pueda pensar que es un caso aislado, se equivoca. En este vídeo algunos niños se "enfrentan" a la consola portátil de Nintendo. El resultado es desalentador.

Y eso que estamos hablando de videoconsolas. Si hablamos de casettes, la cosa es dantesca.

Hacia la mitad del vídeo, el mayor dice: "De verdad que no consigo entender cómo se oye música en este trasto". Y aquí ya he decidido parar de ver vídeos de estos por mi propio bien y el de mis canas.

Bueno va, os dejo el último. Una NES. Voy a llorar.