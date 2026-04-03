Viernes Santo en Vigo: las procesiones llenan el centro de la ciudad

La Semana Santa sigue su transcurso en Vigo con una intensa programación religiosa. Este viernes tiene lugar otra de sus citas más esperadas: la procesión de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que se unirá a la del Santo Entierro desde la concatedral-basílica de Santa María de Vigo. Un evento que llenó las calles del centro histórico de emoción, tradición y un ambiente muy simbólico en este Viernes Santo.

Durante el recorrido, la participación fue masiva, con cientos de fieles y curiosos que acompañaron la procesión en un ambiente de respeto y emoción, mientras la música se convertía en protagonista.

La programación religiosa de este Viernes Santo arranca a las 20:30 horas, con la procesión desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. A la misma hora tendrá lugar el Santo Entierro desde la concatedral-basílica de Santa María de Vigo; y ambas procesiones terminarán uniéndose. La jornada finalizará a las 23:00 horas, con un Vía Crucis alrededor del monte de A Guía. Los actos concluirán el Domingo de Pascua a las 12:10 horas con la Procesión del Encuentro desde la iglesia de San Miguel, en Bouzas.