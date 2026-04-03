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Viernes Santo en Vigo: las procesiones llenan el centro de la ciudad
A las 20:30 horas dio comienzo la procesión de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que se unió a la del Santo Entierro desde la concatedral-basílica de Santa María de Vigo
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La Semana Santa sigue su transcurso en Vigo con una intensa programación religiosa. Este viernes tiene lugar otra de sus citas más esperadas: la procesión de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que se unirá a la del Santo Entierro desde la concatedral-basílica de Santa María de Vigo. Un evento que llenó las calles del centro histórico de emoción, tradición y un ambiente muy simbólico en este Viernes Santo.
Durante el recorrido, la participación fue masiva, con cientos de fieles y curiosos que acompañaron la procesión en un ambiente de respeto y emoción, mientras la música se convertía en protagonista.
La programación religiosa de este Viernes Santo arranca a las 20:30 horas, con la procesión desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. A la misma hora tendrá lugar el Santo Entierro desde la concatedral-basílica de Santa María de Vigo; y ambas procesiones terminarán uniéndose. La jornada finalizará a las 23:00 horas, con un Vía Crucis alrededor del monte de A Guía. Los actos concluirán el Domingo de Pascua a las 12:10 horas con la Procesión del Encuentro desde la iglesia de San Miguel, en Bouzas.