El lado más personal de Miguel Lago: de ser profesor de instituto a su paso como colaborador de televisión

Galicia ha sido cuna de varias personalidades famosas en diversas áreas, desde la literatura y el arte hasta la política y el deporte. Entre ellos, Rosalía de Castro (1837-1885) o Camilo José Cela (1916-2002).

Sin embargo, si miramos al panorama actual, cabe hablar de una personalidad famosa de Galicia, que es Miguel Lago, nacido en Vigo en 1981 (43 años de edad) y con una trayectoria personal y profesional fascinante.

Y si bien es cierto que Miguel Lago es vigués, este está afincado en Madrid desde hace más de 15 años. Y en su faceta más personal, comparte desde hace más de 20 su vida con Laura Abella, con la que tiene cuatro hijos: Lucía, Diego, Anna y Robinson.

En cuanto a lo profesional, cabe destacar que Miguel Lago comenzó a darse a conocer por sus monólogos en El Club de la Comedia a principios de los años 2000. Luego paso a Comedy Central y, de hecho, logró el galardón de Cómico del año 2012. Luego en 2015 volvería a El Club de la Comedia, siendo ya como un humorista muy conocido.

Sin embargo, resulta llamativo saber que Miguel Lago es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Vigo, de tal forma que ejerció durante un tiempo como profesor.

Es por eso que en 2009 logró combinar sus intereses en la enseñanza, la actuación y el humor en Curso del 63, un docu-reality emitido en Antena 3 y Neox, en el que 20 jóvenes experimentaban cómo era la educación en los años 60.

En esta producción Miguel Lago interpretó a Luis Dopazo, el profesor de Física y Química, Biología y Prefecto Masculino. Luego, en la segunda edición, Curso del 73, su personaje sería el mismo, que en ese momento pasa a ser el jefe de estudios, profesor de Matemáticas y Física y Química.

Las múltiples facetas de Miguel Lago no terminan aquí, sino que también ha interpretado otros papeles en la televisión. De hecho, hizo del Rey Alfonso XIII en la serie de Netflix Las chicas del cable.

Sin embargo, Miguel Lago no sólo es cómico, profesor y actor, sino que también es escritor. En este sentido, escribió el libro Gamberro y caballero, donde aborda con humor situaciones destacadas de la vida diaria, como cambiar pañales o las actividades extraescolares de su hijo.

Además, actualmente se encuentra en preventa su nuevo libro, en este caso, una novela negra titulada Persiguiendo a Bécquer y que destaca por combinar el ingenio con el suspense en una adictiva trama policial.

Y si bien es cierto que en Gamberro y Caballero, Miguel Lago ironiza sobre su vida o más concretamente, sobre su faceta como padre, cabe destacar que el vigués es poco dado a hablar de su vida privida.

Sin embargo, recientemente contaba a EL ESPAÑOL que su infancia no fue sencilla: sus padres son una figura ausente para él. Contó que no fue un niño deseado ni querido y que no tiene relación con sus progenitores.

En cualquier caso, esto no le ha impedido tener éxito y así se puede observar en sus diferentes logros profesionales, caso de sus colaboraciones en televisión. De hecho, durante un tiempo fue colaborador de Todo es Mentira, un programa de sobremesa de Cuatro presentado por Risto Mejide. Sin embargo, lo dejó en 2022 tras 800 programas por "la presión de un programa diario de corte político y tan polémico".

En la actualidad, Miguel Lago colabora en diversos programas de televisión. Es un rostro frecuente en El Hormiguero, donde comenta temas de actualidad con su característico humor mordaz y opiniones que a menudo se vuelven virales.

También es miembro del equipo de Ahora Sonsoles, el programa presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3. Y este año, además, participó como concursante en la undécima edición de Tu cara me suena, donde destacó por su habilidad para disfrutar de las actuaciones y su calma sobre el escenario.

Su éxito no termina aquí, sino que Miguel Lago actualmente tiene su propio espectáculo los sábados en el Teatro Alcázar de Madrid, un show en el que el cómico deslumbra más que nunca.