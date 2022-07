Horóscopo semanal del 18 al 24 de julio: predicciones de amor, dinero, trabajo y cambios

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes día 18, es importante que analices cada palabra que pronuncies porque podrían no ser bien recibidas por los demás. Esto significa que tendrás que atender al lenguaje no verbal de los demás. El martes día 19, es un día en el cual tu gran simpatía y vitalidad te ayudarán a ser una persona generosa y a que tus vínculos emocionales no supongan un desafío o un corte de tus libertades. Seguir leyendo...

Tauro: El lunes día 18, es un día para evitar los celos y el apego excesivo ya que es mejor utilizar toda esa energía en crear algo nuevo y bello. Necesitas contactar con otras personas, pero hazlo sin desconfianza. El martes día 19, es un día en el que deberás equilibrar la forma de accionar para no tener altibajos, principalmente en el área sentimental. La fortuna provendrá de tu trabajo bien hecho, calmado y con seguridad. Seguir leyendo...

Géminis: El lunes día 18, es un día en el cual es importante mantener la firmeza y seguridad en tus acciones y la manera de llevarlas a cabo. Tus metas serán lo principal en este día. El martes día 19, es un día para asentar tu forma de actuar y enfrentarte a algún desafío para actuar con mayor moderación, principalmente con gran cariño por los compañeros con los que realizas tus actividades. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 18, es una jornada en la cual es importante tu forma de llevar a la acción tus iniciativas. Podrás lanzarte sin tener dudas o vacilaciones. Para ello utiliza tu gran percepción. El martes día 19, tendrás una gran confianza en tu percepción y en las iniciativas prácticas que irán surgiendo ante ciertos retos que te marcarás. Será un día en el cual tu idealismo será el que te ayude a dar lo mejor de ti. Seguir leyendo...

Leo: El lunes día 18, es un día en el que deberás mantener tu gran sensibilidad e inspiración para utilizarlos en tus actividades y ser una persona creativa, y a la vez generosa con los demás en los beneficios obtenidos. El martes día 19, en este día deberás resolver asuntos pendientes del pasado para poder acceder a las nuevas metas que te has planteado. Es muy importante actuar con el corazón y con calma. Seguir leyendo...

Virgo: El lunes día 18, es un día en el que deberás apuntar hacia tus proyectos sin prisas y sin esperar solamente lo que tú deseas. Tendrás que consensuar los temas con los asociados. El martes día 19, es un día para prestar mucha atención a los proyectos y a las amistades con las que los realizas. Es importante llegar a consensos en un ambiente de armonía para que las metas sean fructíferas para todos. Seguir leyendo...

Libra: El lunes día 18, tu generosidad captará el corazón de los demás, lo cual redundará en tu beneficio y en las metas que mantengáis conjuntamente. Tu gran inspiración te ayudará a crear armonía a tu alrededor. El martes día 19, es un día para mantener tu círculo de amistades más cerca que nunca para consensuar y llegar a las metas ideales para disfrutar de posibles asociaciones conjuntas. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes día 18, es un día en el que te dará cuenta de que ha llegado la hora de ser una persona idealista y que ayudes a los demás a sentir la alegría interna que consigues rozar en momentos de éxtasis. El martes día 19, será un día en el cual es importante que tus metas estén planificadas y equilibradas de antemano, porque será la mejor manera en la que ofrezcas tu cariño y lealtad a las personas cercanas. Seguir leyendo...

Sagitario: El lunes día 18, será un día en el cual tu afinación especial con los mundos invisibles te ayudará a elegir la respuesta adecuada y el camino correcto en las bases que estás creando para tu vida. El martes día 19, es un día en el cual es importante que utilices tu gran inspiración y la generosidad de tu corazón para llegar a acuerdos básicos y consensos con amistades verdaderas. Seguir leyendo...

Capricornio: El lunes día 18, es un día en el que necesitas interactuar de una forma alegre y optimista para llegar a acuerdos efectivos y benéficos para todos los que formáis parte de vuestros pactos. El martes día 19, estás en un día en el que son muy importantes los acuerdos y llegar a pactos que beneficien a todos, principalmente a los que más lo necesitan. es importante hablar todo en un clima de armonía. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes día 18, te darás cuenta de que necesitas ponerte en el lugar de los demás y asentar tus ideas y las de los otros que sean valiosas para utilizarlas todos en vuestro beneficio. El martes día 19, es un momento para mantener tu cercanía con personas que precisan de tu apoyo emocional y económico. Es un tiempo para ser una persona generosa y dar con el corazón. Seguir leyendo...

Piscis: El lunes día 18, será un día en el cual deberás estar cerca de las personas que te quieren y de las que te necesitan. Tu gran vitalidad te ayudará a disfrutar de la capacidad de disfrutar de todos ellos. El martes día 19, es un día en el cual deberás alegrarte de mantener la cercanía con las personas que más quieres. podrás llevar la voz cantante y mantener el entusiasmo para que ellos también se sientan bien. Seguir leyendo...

Victoria Vélez.

