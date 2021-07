Horóscopo de hoy, lunes 5 de julio: predicciones sobre amor, trabajo, dinero y cambios

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 5 de julio según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Es un día en el que estás iniciando acciones importantes que están marcando mayor estabilidad y serenidad a tu vida. Todo lo que comiences llevará la alegría y la expansión en todas las áreas que toques. Así que utiliza tu creatividad y tu paciencia.

AMOR: Es un día para utilizar tu gran “mano izquierda” y evitar malentendidos en tus encuentros con otras personas.



TRABAJO: Deberás mantener la estabilidad y la tranquilidad en todo momento. Lo que te dará alas para poder utilizar tu dinamismo de manera provechosa.

CAMBIOS: Hoy es un día en el que podrás agilizar y renovar el aire en muchos asuntos de tu vida que estaban estancados. Más información...

TAURO

Hoy deberás aprender a realizar tus acciones de una manera diferente. Y para ello nada mejor que terminar asuntos incompletos e inconexos de tu vida, que has dejado atrás pero que no has terminado de la manera correcta. Es importante iniciar, pero con bases firmes.

AMOR: Deberás utilizar tu gran capacidad organizativa y la iniciativa para acercarte a las personas queridas.

TRABAJO: Necesitas poner en marcha tus ideas originales de una manera calmada y paso a paso, para ir acomodándote a cada momento y lugar.

CAMBIOS: Necesitas reaccionar y solucionar antigua pautas que ya no sirven en tu vida. Más información...

GÉMINIS

Hoy es un día para que intentes organizar nuevos proyectos distintos que llenen tu vida de una manera plena. Esto significa que debes de soltar amarras y sentir que estás en otra etapa. Así que suelta todo lo que ya no te sirve para esta nueva época.

AMOR: Será un día para resolver un asunto del pasado que necesitas aclarar para sentiros a gusto.

TRABAJO: Hoy es un día para agilizar muchas cuestiones que han quedado olvidadas y a la espera de solucionarse. Tu brillantez y originalidad de hoy lo harán posible.

CAMBIOS: Es importante que puedas transformar la manera de llevar a cabo tus nuevas metas, con dinamismo, pero calma interior. Más información...

CÁNCER

Hoy será un día para intentar dar forma a tus nuevas ideas de una manera diferente y más práctica. Tu agilidad en tus acciones personales y profesionales te ayudarán a marcar las pautas de una manera dinámica y muy amena que te ayudará a realizar todo de una forma más eficaz.

AMOR: Es un día para poder conseguir que las metas que te has planteado sean novedosas y animadas para sentirte feliz al ejecutarlas.

TRABAJO: Será una jornada en la cual podrás aprovechar tus ideas brillantes y captar al vuelo las corrientes que giran a tu alrededor.

CAMBIOS: Es un día en el cual tendrás las ideas claras en cuanto a tus objetivos profesionales y sociales. Más información...

LEO

Hoy es un día en el cual podrás ser una persona más estable y pragmática. Y podrás unir tu talento y tus dotes creativas, de tal manera que no sabrás dónde demostrar tu potencial, ya que tendrás muchos frentes abiertos en los cuales podrás utilizar tu valía.

AMOR: Es un día en el que sentirás que necesitas estar cerca de las personas que quieres y demostrarles tu cariño con mayor efusividad.

TRABAJO: Será un día para prestar atención a ciertos asuntos profesionales que deberás consolidar y tratar de una forma más armónica.

CAMBIOS: Podrás utilizar tus grandes ideas de una manera especial y también innovadora; lo que te dará mucho empuje. Más información...

VIRGO

Hoy será un día en el cual es importante que te marques unos principios que indiquen a los demás tus principios para que sepan a qué atenerse. Tú tienes un plan preconcebido y es importante que te ciñas a él, pero además que esté de acuerdo con tu escala de valores.

AMOR: Es un día para poner en marcha un viajecito idílico con la persona que más quieres.

TRABAJO: Podrás utilizar parte de tu tiempo en organizar los nuevos proyectos y viajes de una manera rápida y muy innovadora.

CAMBIOS: Es un momento para dar un gran impulso a tus habilidades y potenciales personales. Más información...

LIBRA

Hoy podrás ocuparte de activar las conversaciones precisas que necesitas para solucionar ciertos temas que son urgentes e importantes. Pero para ello, deberás poner tu corazón y una gran paciencia en la forma de llevar a cabo tus acciones y de atender a los demás.

AMOR: Es un día para poder utilizar tu gran corazón y tu afecto a las personas que más quieres.

TRABAJO: Hoy necesitas hacer uso de tus potenciales ocultos y de tu naturaleza perceptiva que es la que te ayudará a conseguir tus mejores éxitos.

CAMBIOS: Es un tiempo para que puedas lanzar tus ideas y tus iniciativas en tus interacciones y encuentros con otras personas. Más información...

ESCORPIO

Hoy es un día en el cual tendrás una gran motivación que te impele a ayudar a otras personas y a que el ambiente a tu alrededor sea alegre y distendido. Esto lo puedes lograr si aprendes a combinar la forma de atender a los demás y de aprender a escuchar lo que su corazón te va indicando.

AMOR: Hoy es un día para poder solucionar alguna cuestión pendiente que fue un malentendido hace tiempo.

TRABAJO: Es un día en el que será importante que mantengas la calidez y la serenidad en todo momento con las personas cercanas.

CAMBIOS: Es el momento en el que deberás poner mayor énfasis en la forma de sentirte cerca de los demás. Más información...

SAGITARIO

Hoy será un día en el que sentirás muchos deseos de evasión y de sentirte libre y en lugares agradables. Esto será un punto de partida en tu vida, no solamente personal sino también de pareja. Es importante que tu forma de ser cariñosa sea lo más demostrativa posible.

AMOR: Hoy será un día en el cual tu cariño y la ayuda que prestes a las personas queridas será fundamental en vuestra relación.

TRABAJO: Hoy es un día en el que deberás aprovechar tu gran dinamismo y la manera de buscar el lado divertido y alegre de la vida.

CAMBIOS: Podrás disfrutar y divertirte de una manera abierta y libre. Así que prepara tus actividades y acciones. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy es un tiempo para aprovechar tu gran moderación y tu manera tranquila y amorosa de realizar tus acciones. Esto te ayudará a sentir mayor alegría y bienestar en las acciones que inicies con personas conocidas y cercanas con las que te sientes a gusto.

AMOR: Es un momento en el cual será importante que realices cambios y que disfrutes “a tope” de la vida y de tus seres queridos.

TRABAJO: Notarás que necesitas tranquilizar el ambiente de tu entorno, principalmente en la familia y con personas cercanas.

CAMBIOS: Es un momento para estabilizar con ganas y fuerza tus principales asuntos familiares. Más información...

ACUARIO

Hoy será un día en el que deberías aprovechar tus grandes ideas; esas que mantienes reposadas y que sacas a la luz de vez en cuando. Y además contarás con un estilo de vida muy alegre y distendido en el cual incluirás a las personas queridas para disfrutar al máximo de todo ello.

AMOR: Tendrás un día especial para mostrar el cariño y el apoyo que brindas a los tuyos.

TRABAJO: En este día será muy importante que atiendas tus compromisos con las personas con las que debes mantener tratos y acuerdos. Actúa con discreción.

CAMBIOS: Deberás aprender a expresar tus ideas de una manera consistente, pero a la vez tranquila y calmada, para llegar a acuerdos productivos. Más información...

PISCIS

Hoy podrás acometer tus desafíos de una manera estable y calmada, lo que te ayudará a que tu gran pragmatismo inunde las ideas geniales que surgirán a lo largo del día. Podrás compartir todo ese cariño de una manera muy afectuosa y con gran ánimo.

AMOR: Es un día para poder llegar a acuerdos importantes con las personas que más quieres.

TRABAJO: Es un día para atender los asuntos relacionados con la economía y la profesión de una forma ágil y a la vez innovadora.

CAMBIOS: Lo más importante es que sientes las bases de tu economía y que para ello utilices tu gran dinamismo interior. Más información...