Horóscopo semanal Tauro: predicciones sobre amor, dinero y trabajo del 5 al 11 de julio

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El lunes 5, deberás aprender a realizar tus acciones de una manera diferente. Y para ello nada mejor que terminar asuntos incompletos e inconexos de tu vida, que has dejado atrás pero que no has terminado de la manera correcta. Es importante iniciar, pero con bases firmes.

El martes 6, es un día para adelantar mucho en tus proyectos personales; pero para ello deberás mantenerte en armonía y evitando las emociones fuera de lugar. Sentirás que hay actitudes del pasado que debes olvidar y dejar atrás para sentirte más a gusto contigo y con los demás.

El miércoles 7, es una jornada en la que necesitas prestar atención a tus grandes iniciativas y a la manera de darles forma con pragmatismo y solidez. Esto te ayudará a conseguir que tus proyectos sean más eficaces y que tus asuntos se desarrollen en un ambiente de tranquilidad y de paz.

El jueves 8, es un día especial en el cual podrás dar forma a tus ideas de una manera creativa y a la vez estable. Lo que significa que sentirás que necesitas ser una persona práctica y sólida en tus actuaciones y en las elecciones que lleves adelante en tu vida.

El viernes 9, deberás atender principalmente la manera de llevar a cabo tus asuntos económicos y los que están relacionados con la profesión y con tus actividades principales, de una manera tranquila y evitando dejarte llevar por tu gran sensibilidad.

El sábado 10, notarás que necesitas seguir tu instinto para proyectar tus metas de una manera sutil y a la vez muy creativa. Sentirás que los demás te ayudan y se congregan a tu alrededor para ayudarte a terminar tus proyectos de una manera afortunada y distinta a como pensabas en un principio.

Y el domingo día 11, deberás aprovechar tu capacidad de sacar el máximo partido a tu manera de poner en práctica tus ideas y tu forma de organizar los asuntos profesionales y los que guarden relación con las altas esferas e instancias. Así que organiza todo con ingenio y creatividad.

