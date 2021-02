¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes 22, es un día en el que tendrás dos habilidades muy marcadas que podrás utilizar de una manera muy acertada. Por un lado, tu gran creatividad e ingenio para cualquier acción que realices. Y por otro, la intuición, que no solamente te ayudará a ti, sino que también podrás apoyar a otras personas, por tu proximidad con ellos y con sus necesidades. El martes 23, será un día en el que notarás que tus emociones estarán un tanto alteradas. Y por eso tienes que prevenir tus encuentros con otras personas, para evitar controversias o expresiones inadecuadas. Utiliza para ello tu gran sensibilidad para saber de qué manera tendrás que comportarte según estés con unas personas o con otras. Seguir leyendo...

Tauro: El lunes 22, tienes muchas posibilidades de realizar avances en tu vida, ya que te encuentras en un momento con ideas brillantes e ingeniosas. Y además tienes la vía abierta en la reunificación de tu pasado y tu futuro. Lo importante será ajustarte a lo que es más usual, para evitar saltarte las normas y llevar a cabo excentricidades. Disfruta de este día. El martes 23, sentirás que la suerte te acompaña en la atracción que sientan otras personas hacia ti. Pero también notarás que, aunque aparezcan deseos de tener una relación equilibrada; también es verdad que te gustaría que la forma de llevaros fuera bastante independiente y libre por ambas partes. Evita mostrar un carácter demasiado belicoso. Seguir leyendo...

Horóscopo semanal del 22 al 28 de febrero: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

Géminis: El lunes 22, hoy tendrás a tu disposición tu gran intelecto y una manera especial de saber comunicarte y de dirigir a otras personas. Lo importante es que estarás en contacto con fuentes que te ayudarán a encontrar la correspondencia con las acciones que debes realizar; y esto será de gran ayuda. Te moverás en ambientes armónicos y en los cuales podrás desarrollar tus planes. El martes 23, notarás que la fortuna te acompaña y que te sientes con más capacidad de presentir los sucesos del día de una manera muy fluida y que te ayudará en todo lo que realices. Sentirás mucha libertad de movimiento y la sensación de ser más independiente. Podrás llegar a acuerdo favorable con otras personas. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes 22, hoy tu fantasía te ayudará en parte de tus actividades. Pero deberías evitar quedarte en creencias inverosímiles o demasiado fantasiosas. Así que, si quieres sacar mejor partido a todo, deberás ser más realista y realizar un ejercicio de lógica y razonamiento en cada suceso que tengas que superar. Tu simpatía y generosidad te ofrecerá oportunidades nuevas en tu vida. El martes 23, deberás tener en cuenta que tus emociones están un poco revueltas. Es importante que lleves a cabo un plan para profundizar en qué aspectos debes cambiar. Tendrás que sentirte más optimista y también deberás evitar culpar a otros de lo que ocurre en tu vida. Por ello tendrás que analizar de qué manera los pensamientos negativos invaden tu estado de ánimo. Seguir leyendo...

Leo: El lunes 22, tienes a tu favor un día muy productivo, ya que podrás utilizar tus ideas brillantes, y a la vez tu intelecto estará muy activo y será muy adecuado para poder llevar a cabo tus nuevos planes. Y para ello contarás con la calidez y la profundidad en tus acciones, para poder llevar todo de una manera más sencilla y efectiva. El martes 23, tendrás la suerte de cara, ya que te favorecerán los astros en todos los sentidos. No solamente en tu creatividad, sino también en la sensibilidad para saber expresarla. Y además en la manera de llevar a cabo tus planes y la forma de comenzarlos. Tu buena disposición hacia los demás, también será determinante, porque será muy benéfica. Seguir leyendo...

Virgo: El lunes 22, será un día productivo porque te encontrarás a gusto con el ambiente que te rodea, ya que tu forma de realizar todo estará acompañada por tu gran intelecto; y también por la manera de discernir, qué es lo importante y cómo deberás actuar en cada ocasión, y especialmente en las situaciones importantes. Así que disfruta. El martes 23, tu forma de realizar todo estará acompañada por la fortuna en tus actuaciones. Es importante que te sientas con libertad e independencia; y con la suficiente energía para llevar a cabo tus iniciativas de la forma adecuada. No tendrás que forzar nada, al revés, deja que todo salga de una manera natural. Y entonces, encontrarás la felicidad. Seguir leyendo...

Libra: El lunes 22, es un día en el que tus ideas novedosas y con “chispa” serán muy visibles en tu entorno. Y eso será muy agradable para ti, y a la vez muy productivo para todos. Deberás dejar que fluya el pensamiento de una manera adecuada, lo que te ayudará a poder realizar tus actividades con mayor precisión y de una forma correcta y muy personal. El martes 23, Será un día especial, ya que notarás que atraes a los demás, por tu simpatía y generosidad. Y será la clave para que los otros sientan ganas de estar contigo. Tendrás que contener tus emociones, ya que podrás tener momentos de mostrar tu temperamento. Podría surgir un encuentro con una persona con la que te encuentres muy a gusto. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes 22, aprovecha este día y la capacidad que tienes de actuar de una manera eficaz y a la vez práctica Todo ello contribuirá a que puedas realizar todo lo que has planificado de una forma conveniente y a la vez acertada. Tu gran vitalidad te acompañará para dar más de sí. Y a la vez podrás utilizar tu gran percepción, cuando lo requieras. El martes 23, será un día para utilizar tu gran imaginación en tus creaciones y presentaciones que realices. Será un momento en el que profundizarás en todo lo que hagas. Y eso te ayudará a sentirte más cerca de los demás, y también de ti. Y si te conoces, sacarás más partido de ti y de tus habilidades. Así que será un día brillante. Seguir leyendo...

Sagitario: El lunes 22, Tendrás que aprender a valorar lo que es realmente importante, y no desviarte hacia otros caminos, que no están indicados; ya que podrían ser erróneos y el resultado no ser el esperado. Utiliza tu agudo sentido del razonamiento lógico, para dar una salida acertada a todo lo que hoy tienes entre manos. El martes 23, Podrás aprovechar tu mente despierta y el entusiasmo que sientes por los nuevos comienzos de tus nuevas ideas y proyectos. Tendrás además una constancia que te ayudará de una manera grandiosa a terminar tus obras de una manera más alegre y que te brindará alegría y plenitud. Te gusta encontrar nuevos retos e ir subiendo el listón. Seguir leyendo...

Capricornio: El lunes 22, deberás utilizar tu positivismo de una manera bastante importante. Porque tienes varios frentes abiertos, que te influyen en la forma de sentirte, y por lo tanto en la manera de reaccionar en cada actuación. Deberás utilizar tu mente, que hoy estará a tu servicio, siendo práctica y resoluta. Así que mantén la vista pendiente en lo que debes realizar. El martes 23, necesitas evitar mostrarte de una manera demasiado vulnerable, para evitar sentir desánimo. Y tú actitud deberás elevarla, para disfrutar de cada momento estelar que tengas. Deberás ceñirte a tus metas y ambiciones para sentir mayor satisfacción mientras las realizas. Por eso es aconsejable que decidas de antemano en qué usas tu talento. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes 22, Tu mente estará muy alerta y activa. Y te gustará interactuar con personas que tengan un carácter parecido al tuyo, porque eso te facilitará la labor, y así, evitarás tener que dar demasiadas explicaciones. Deberás organizar tu agenda de forma que repartas tu tiempo entre tus actividades y la parte que dedicas para estar con los tuyos, en el hogar. El martes 23, notarás que tu ingenio será muy brillante, pero que necesitas mucha libertad para sentirte a gusto. Es importante evitar que las tensiones te dificulten tu manera de destacar. Así que intenta evitar las situaciones extremistas, y procura mantener un equilibrio, tanto en tus deseos como en tu estado de ánimo. Tendrás entusiasmos repentinos, y deberás ser realista. Seguir leyendo...

Piscis: El lunes 22, tendrás una gran habilidad para conocer a los demás y también sus motivaciones. Y esto te ayudará a saber con quienes puedes llevarte mejor, y a quienes deberías dejar aparte. Tendrás que aprender a evitar que personas con carácter intenten que les “rindas pleitesía”; así que ya sabes, “ojo avizor” y mucha atención. El martes 23, notarás que tu reto es manejar tus emociones de una manera tranquila y eficaz. A veces te remueven mucho algunas personas, y por ello deberás evitar a las que son tóxicas, ya que solamente te enervan y te sacan de quicio. Procura tener tu sistema para tranquilizarte, ya sean respiraciones profundas, o tal vez música agradable. Seguir leyendo...