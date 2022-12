La locura por las nuevas zapatillas de estar por casa de Lidl: hay tres modelos y valen menos de 7 euros

Desde el instante que el teletrabajo aterrizó en nuestras vidas la ropa y calzado de estar por casa han pasado a ser un imprescindible en nuestro armario. Muchos supermercados han querido ayudarnos a buscar la comodidad y elegancia; como es el caso de Aldi que ha lanzado las nuevas zapatillas de estar por casa por tan solo 6,99 euros.

La comodidad extrema ha pasado a ser un básico en nuestro día a día. Gracias a Aldi, con estas zapatillas, andar por casa será todo un lujo, y lo mejor de todo, sin dejarte el sueldo del mes.

No es broma cuando decimos que es todo un chollazo ya que están diseñadas en fieltro de alta calidad y un 70% lana y 30% tejido. De hecho, cuentan con plantilla acolchada que favorece la comodidad al andar. Con ellas nunca pasarás frío en tu casa y además, podrás sorprender a tus amigos o familiares prestándoselas cuando vayan a visitarte.

Zapatilla para estar por casa.

Las zapatillas están disponibles en 3 modelos: gris, gris claro y lila. Y además, hay gran variedad de tallas ya que hay desde la 37 hasta la 41.

Aunque las bajas temperaturas están aterrizando en nuestras ciudades, la realidad es que no inauguramos la temporada invernal hasta que no nos compramos las zapatillas de la temporada. Así que corre, no te vayas a quedar sin tu par.

