El revolucionario friegasuelos de Mercadona que limpia tu casa como ningún otro: cuesta 0,95 €

Mercadona es uno de los supermercados favoritos de los consumidores españoles. Y es que, todos sus productos que vende esta cadena cuentan con una excelente relación calidad-precio. Cuenta en su catálogo con artículos de higiene como su nuevo set de depilación barato, productos de alimentación como este pan rústico que se agota muy fácilmente cada semana y hasta diferentes tipos de friegasuelos que te dejan la casa con una patena.

Los nuevos friegasuelos de Mercadona son los mismos que ha vendido la cadena durante toda la vida solo que ahora cuentan con un valor añadido más. Los creadores de este producto han perfeccionado la fórmula lo que otorga muchas ventajas. Además, se siguen vendiendo en diferentes aromas para que elijas el que más te gusta: Pino, Spa, Flor de Cerezo o Lavanda.

Las nuevas versiones de estos friegasuelos otorgan, en primer lugar, una mayor limpieza de las superficies dejando los suelos más brillantes y sin rastros. También, elimina mejor la suciedad porque queda disuelta en el agua, evitando que se quede adherida al cubo y que haya que lavarlo después. En última instancia, el envase está fabricado ahora con un 50% de plástico reciclado que es muy sostenible para el medioambiente. Vienen en un envase de 1,5 litros y solo cuestan 0,95 euros.

Los usuarios que ya lo han probado han recibido este producto con mucho entusiasmo. De hecho, algunos comentarios han sido: "Me gustan todos, pero mi favorito es de Lavanda ese olor que tiene me encanta", "Soy adicta a Mercadona", "Me encantan todos".

