El exitazo del nuevo pack de depilación de Mercadona: tres cuchillas y un neceser muy baratos

Una de las preocupaciones de la población en verano es el tema de la depilación para ir a la piscina o a la playa. Hay quiénes optan por depilarse con cera, hacerse la depilación láser o están aquellos que prefieren no perder mucho tiempo en ello y se decantan por quitarse el vello con las cuchillas. Muchas marcas del mercado venden este último producto en los lineales de los supermercados pero no todos son de buena calidad. Una de las novedades de Mercadona es un pack de verano de Venus Gillete que, sin duda, es un producto estrella de higiene. No es para menos si tenemos en cuenta la cantidad de productos que vende esta cadena buenos y a buen precio como sus nuevas golosinas sin gluten o su envase de pan crujiente.

La marca Gillete es por excelencia, una de las mejores del mercado. Bien sea porque todos sus productos están elaborados con materiales de alta calidad que aportan confort y suavidad o por su económico precio que no deja indiferente a nadie. En este caso, el neceser Venus que vende Mercadona está compuesto por la propia maquinilla y tres recambios para que puedas usarla en más de una ocasión además de una bolsa de aseo de lo más elegante. El pack completo solo cuesta 14 euros.

La cuchilla Venus tiene 3 hojillas, rodeadas de un almohadillado para hacer más suave la depilación, y su cabezal es totalmente flexible que permite que lo puedas mover hacia donde quieras. Además, lleva una banda con aloe vera y vitamina E que calma la piel y cambia de color cuando es momento de reemplazar la hojilla por otra nueva.

La mayoría de usuarios que ya lo han probado han recibido entusiasmados esta novedad. Sin embargo, algunos opinan que el pack es demasiado caro para los pocos productos que contiene. Aunque, sin duda, es un artículo necesario para llevar de viaje a tus vacaciones este verano.

