La fiebre por las nuevas sandalias de Lidl: cómodas, elegantes, en dos colores y rebajadas un 50%

Vestir de marca es fácil con Lidl. Y es que, su catálogo cuenta con muchos artículos de gran calidad que se pueden encontrar a un precio irrisorio. Si bien es uno de los líderes de mercado en su sección de muebles innovadores, también es uno de los mejores en su colección de prendas para vestir. Un ejemplo de ello son sus pijamas de verano y ahora, ha sacado unas sandalias de marca Refresc rebajadas y muy bonitas.

Las sandalias son una de las prendas más ponibles y buscadas por los consumidores en verano. Y, muchas veces, no hace falta gastarse un dineral para encontrar unas que sean elegantes y a buen precio. Por eso, las que tiene Lidl en su catálogo son perfectas para llevar en el día a día o para ponérselas en alguna celebración. Además, están rebajadas y se pueden comprar de manera online por solo 24,99 euros frente a los 49,95 euros que costaban antes.

Las sandalias son de cuña y su estética es de lo más original: están compuestas por una tela de diferentes colores que, además de sujetarte correctamente el pie, contiene diferentes motivos y dibujos realizados con láser. La altura del tacón es de 9 cm y cuenta con cierre hermético con hebilla ardillón y suela de goma antideslizante.

Sandalias Refresc Lidl

No vas a tener que preocuparte por encontrar tu talla porque están disponibles para todo tipo de pies: desde la 38 hasta la 40. Fabricadas con poliuretano, son un elemento indispensable que no puede faltar en nuestro zapatero. Los usuarios que ya las han probado les han dado 4 estrellas sobre 5 por lo que no hay duda de que es una buena compra.

