La OCU elige el mejor detergente para fregar a mano los platos del súper: cuesta 1,41 euros

No hace falta gastarse un dineral en los productos de limpieza que venden las grandes marcas del mercado porque, cada vez más, los supermercados están sacando sus propias versiones de esos artículos tan cotizados de marca blanca. Es el caso de los detergentes para lavavajillas que la Organización de los Consumidores y Usuarios ha comparado para seleccionar el mejor del mercado que es de una de las marcas más prestigiosas del mercado. Sin embargo, el supermercado Aldi vende uno que es espectacular y que también ha recibido muy buenas puntuaciones.

Aunque tengamos en casa un lavavajillas, necesitamos tener en casa un detergente para lavar a mano, pues hay menaje y útiles de cocina que por su tamaño no caben en este electrodoméstico o no son aptos. Por ejemplo, si tienes que lavar un jarrón centenario o el menaje para las ocasiones especiales no lo vas a meter en el lavaplatos porque se pueden estropear.

Por tanto, contar con un buen detergente que mantenga las propiedades y no dañe la vajilla es muy importante. La OCU de los 22 detergentes que ha analizado, ha elegido como 'Compra Maestra' con 80 puntos sobre 100 el detergente Esselt de la cadena de supermercados de Aldi. Además, es uno de los más baratos: cuesta 1,41 euros por lo que lavar 1000 platos solo te costará 32 céntimos.

Lavavajillas a mano ESSELT

El propio organismo resalta este producto como uno de los mejores del mercado porque cuneta con muy buena calidad. Sus puntos fuertes son la eficacia en lavado, la comodidad debido al práctico tamaño del envase y sus propiedades antialérgicas.

