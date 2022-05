El boom por el helado de Mercadona con chocolate y cacahuetes: nuevo este verano y por 2,70 euros

Ha llegado el verano y Mercadona, como cada año, ha incluido en sus lineales nuevos helados para niños, adultos o, en realidad, para quien guste. Este año, el supermercado valenciano ha innovado con un helado de cacahuete que cuesta 2,70 euros y que recomiendan hasta los entrenadores personales. Pero no es la única novedad que últimamente ha introducido Juan Roig. Los Dora yakis y la mascarilla para el pelo rizado, también nuevos, han arrasado.

"Hoy os traigo algo brutal y es este nuevo helado que han traído a Mercadona. No estoy diciendo que sea saludable ni no saludable, pero para meter de manera ocasional no pasa nada y de sabor está espectacular. P. D: no apto para realfooders", anunciaba Fran Trainer, entrenador personal e influencer a través de Instagram.

"Doy fe, está espectacular", reconoce uno de los followers de Fran Trainner. Y otro, sentencia: "Un capricho de vez en cuando no hace daño; si no, la vida sería demaisado aburrida", comenta. "Están buenísimos y no hace falta comerse la caja de una sentada. Por uno que te comas de vez en cuando no pasa nada. Peores cosas comemos por ahí y no sabemos", reflexiona un último.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fran (@fran_trainner)

La cuenta de Fran Trainner introduce novedades de los supermercados en su cuenta asiduamente. No siempre son saludables -a pesar de que la recomendación venga por parte de un entrenador-, pero sí es una oportunidad para saber qué hay de nuevo en los supermercados: Carrefour, Lidl, Mercadona...

También te puede interesar...

-Este es el neumático que peor nota recibe en la OCU

-Esta es la mejor leche semidesnatada, según la OCU

-Vuelven a Lidl los helados que se agotaron el año pasado: más sanos y cuestan 2,25 euros

Sigue los temas que te interesan