El nuevo té que causa furor en Mercadona: el éxito bajo en calorías de Hacendado para el verano

La deshidratación es un riesgo para la salud al que podríamos no estar prestando suficiente atención pese a la llegada del fuerte calor. No se trata solo de refrescarnos: aunque las elevadas temperaturas aconsejan reponer más a menudo los líquidos perdidos por la sudoración, la realidad es que en España solemos incumplir la recomendación de tomar de dos a tres litros de agua diarios.

Esto, a su vez, implica alteraciones urológicas -un mayor riesgo de piedras en el riñón-, gastrointestinales, circulatorias y neurológicas, así como un mayor riesgo de padecer obesidad.

Beber no es la única manera efectiva de rehidratarnos: consumir alimentos con un abundante contenido de agua, como las verduras y frutas, también nos beneficiará aportándonos de paso otros nutrientes interesantes como los antioxidantes y vitaminas de origen natural.

Si vamos a optar por bebidas, por otra parte, es fundamental evitar aquellas que son ricas en azúcares, como los refrescos carbonatados convencionales o los zumos de fruta, o las que contienen alcohol. Aunque nos puedan apetecer por motivos sociales y gustos personales, no contribuyen a calmar la sed, introducen elementos insanos y en última instancia provocan más deshidratación.

Por el contrario, las infusiones sí son una alternativa saludable: el agua es su principal componente, con una dilución de compuestos herbales que abarcan multitud de efectos positivos para nuestra salud. Lo idóneo, en este caso, sería prepararnos una infusión fría, aunque una taza caliente, por sorprendente que parezca, también nos ayuda a termorregularnos.

Sin embargo, si lo que nos conviene es adquirir una bebida ya preparada, Mercadona ha estado introduciendo esta temporada una serie de productos basados en los extractos de hierbas. Ya tuvimos ocasión de hablar del 'Refresco Tea Verde y limón', y ahora abordaremos 'Refresco Tea Herbal Lemon Hacendado'. Como en el caso anterior, lo elabora en Valencia Refresco Iberia, y destaca por su bajo aporte en calorías porque la mayor parte del producto es agua.

Esta opción es ligeramente más calórica que la anterior, aunque el aporte energético sigue siendo muy bajo: 9,3 kilocalorías por cada 100 mililitros de bebida. Por el contrario, tiene menos azúcar todavía, 1,7 gramos frente a los 1,9 por cada 100 ml del refresco de Té Verde. Y es que, aunque la fructosa sea el segundo ingrediente en importancia, los azúcares se dan de forma muy limitada en estos preparados.

Lo siguiente que encontramos en la lista es el zumo de limón concentrado. Aunque en ocasiones la sabiduría popular atribuye a este cítrico virtudes que en realidad no posee, eso no significa que se limite a darle sabor a las recetas. La vitamina C es su principal aporte, al que se suman compuestos fitoquímicos con efecto antioxidante y neuroprotector como son los terpenos y el limonelo.

El siguiente extracto es el de la flor de tila, una de las infusiones más famosas para relajar los nervios y contribuir a la conciliación del sueño. Además de esos beneficios probados, tiene un efecto vasodilatador y antiinflamatorio que ayuda a regular la tensión arterial.

La manzanilla es la tercera hierba que se puede encontrar en esta mezcla, otra famosa infusión capaz de contrarrestar el malestar gastrointestinal y que contribuye a reducir la inflamación. Es importante subrayar, sin embargo, que estas dos últimas infusiones también tienen efectos diuréticos, algo que tendremos que tener en cuenta para evitar deshidratarnos por accidente.

Estas bebidas se pueden consumir por lo tanto para contribuir a la ingesta total de líquido diario. Sin embargo, el agua debe seguir siendo nuestro principal 'elixir', ya sea como al natural o a través de alimentos vegetales. Aunque el aporte de azúcar es bajo en estos refrescos como consumo ocasional, tratar de alcanzar con ellos los dos o tres litros recomendados terminaría llevándonos a pasarnos del consumo de azucares añadidos diarios que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

