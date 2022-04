El peor cacao del supermercado, según la OCU: el bote de 700 gramos cuesta 5,75 euros

Un vaso de leche con cacao es una de las opciones preferidas de los consumidores para desayunar o merendar. Por eso, es imprescindible recibir información adecuada para que los usuarios compren los que sean más saludables y cuenten con mejor calidad del mercado. Si bien, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya seleccionó las mejores leches del supermercado e incluso los tres mejores cacaos en su comparación, también identificó de esta manera, el que tiene peor calidad.

Los que más disfrutan de esta bebida, sin duda, son los niños que siempre prefieren echar cacao a la leche a tomarla sin ningún tipo de acompañamiento. Y es que, lo cierto es que tomar un vaso con chocolate al día es muy beneficioso para la salud. Por ejemplo, para tonificar los músculos y mantenerlos sanos. De hecho, muchos de los batidos proteicos de los amantes del gimnasio llevan la leche y el cacao en polvo puro como ingredientes esenciales.

Sin embargo, no hace falta gastarse un dineral para comprar un cacao soluble que tenga calidad porque en los supermercados se venden diferentes variedades de estos productos que son buenos aunque no sean de las marcas más conocidas. Lo que sí hay que tener en cuenta son aquellos que no tenemos que comprar y la OCU en este análisis que compara un total 103 cacaos solubles del mercado ha dejado a entrever el peor y menos saludable.

Para hacer esta comparación, el organismo ha valorado diferentes propiedades como su escala saludable, las grasas que contienen, el nivel de azúcar y sobre todo sus aditivos. Además, se ha basado en la escala Nutriscore para catalogar los diferentes cacaos.

El peor

El cacao soluble denominado Tachocao de la marca Horno de San José procedente de Cantabria es el que ha recibido peores puntuaciones. Está catalogado con la categoría D de NutriScore, que es la letra menos saludable junto con la letra E. Este producto se puede encontrar en Lupa o Hipercor entre otros y su paquete de 700 gramos tiene un precio de 5,75 euros.

Cacao soluble de marca Tachocao

En las pruebas realizadas por los especialistas de la OCU se refleja que este cacao es poco saludable. Además, contiene azúcares añadidos y un alto porcentaje en grasas saturadas. No obstante, es cierto que no contiene aditivos aunque sí bastantes calorías lo que explica esta catalogación.

