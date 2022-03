La mejor pintura calidad-precio del mercado, según la OCU: cuatro litros por 18,62 euros

Con la llegada de la primavera, mucha gente se está planteando realizar reformas y cambios para dar un toque más moderno y veraniego a su hogar. Pero todas las inversiones de este tipo requieren dinero y tiempo. En este sentido, la Organización de los Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho una comparación entre diferentes tipos de pintura que se venden en el mercado para ayudarte a seleccionar la mejor y más barata. Y es que, los consumidores somos su prioridad: ya eligió los mejores detergentes del mercado e incluso los mejores productos para quitar los pelos de tus mascotas en la ropa.

Pintar las paredes de tu casa de color blanco para quitar boquetes y suciedad es el primer paso si quieres realizar cualquier reforma. Los tiempos han cambiado y ya no hace falta que contrates un profesional en la materia para que lo haga porque en Internet hay un montón de tutoriales que te explican cómo hacerlo. No obstante, aunque no es imprescindible siempre es más recomendable que lo haga un verdadero pintor.

Si escoges la primera opción solo tienes que hacer caso al informe de la OCU en el que ha comparado 12 pinturas plásticas para encontrar la mejor y la más barata. Sus expertos han valorado diferentes características como el rendimiento, la facilidad de aplicación, el resultado final, la adherencia a la superficie y la resistencia al envejecimiento y al lavado.

La mejor más barata

La pintura BRUGUER Expert es una de las mejores pinturas según la OCU. Tiene muy buena calidad y cuenta con una puntuación global de 81 puntos sobre 100. Además, se lleva la etiqueta de 'Compra Maestra'. Por si esto fuera poco, también es de las más baratas: se puede encontrar en el mercado por un precio medio de 18,62 euros.

Pintura BRUGUER EXPERT

Entre sus características destaca la gran capacidad de rendimiento y adherencia a la superficie, la gran variedad de aplicación en diferentes soportes y sobre todo la alta resistencia que otorga al lavado. Este producto en concreto cuenta con una capacidad de 4 L y un acabado mate antimoho. Está indicada tanto para exterior como para interior en paredes y techos.

