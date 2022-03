Los mejores productos para quitar los pelos de los perros de la ropa, según la OCU: entre 10 y 12 €

Si tienes mascotas, la limpieza es fundamental porque si no pueden llenar tu casa o tu ropa de pelos que son difíciles de eliminar porque no se ven a simple vista. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) esta vez no ha hecho una comparación para elegir la mejor lavadora o el mejor taladro del mercado, si no que nos recomienda dos productos para ayudarte a eliminar los pelos que dejan tus mascotas en la ropa.

Cuando pensamos en algún producto que te ayude a quitar los pelos de animales de la ropa, pensamos en las conocidas como bolas atrapapelos. Pero, lo cierto es que no funcionan. La OCU ha analizado cuatro tipos de bolas atrapapelos de diferentes marcas y diseños y en ninguna ha obtenido buenos resultados. Y es que, la cantidad de pelos que quedan en la ropa tras un lavado con una de estas bolas es la misma que cuando se lavan sin ellas. Tampoco son productos especialmente baratos, pues un paquete de cuatro puede costar entre 10 y 12 euros, según el modelo.

Por eso, aconseja olvidarse de este artículo para que ahorres dinero y tiempo. Pero, lo que sí recomienda son otros dos productos que otorgan buenos resultados tras las pruebas realizadas.

Cepillo quitapelusas

La OCU recomienda pasar un rodillo quitapelusas antes de lavar la ropa. Este artículo se trata de un cilindro de material pegajoso unido a un mango. Además, es muy barato, se puede encontrar en supermercados o droguerías por menos de cinco euros.

Este sistema es efectivo para quitar los pelos de animales y también los cabellos de personas. Eso sí, se recomienda cambiar la tela adhesiva con el tiempo para que continúe haciendo efecto. La única desventaja es que pasar el rodillo requiere un tiempo y esfuerzo adicional antes de lavar.

Cepillo quitapelusas.

Gomaespuma o disco desmaquillante

Un sistema que también es económico y requiere menos esfuerzo que el anterior es meter en la lavadora una pieza de material poroso. Se puede hacer a través de tres métodos: con una esponja limpia, un disco desmaquillante de tela y una pieza de gomaespuma.

La OCU ha realizado diferentes pruebas con estos elementos y han resultado particularmente efectivos. Además, se trata de productos muy baratos que puedes encontrar en cualquier tienda o supermercado.

Disco desmaquillante.

