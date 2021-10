Comemos en el único Burger King de España 100% vegetariano: así son sus menús desde 6,95€

Bienvenidos a Vurger King. Seguramente piensen que este periodista ha cometido una flagrante falta de ortografía con el uso de la V para Burger, en vez de la B. Pero no. Así es la nueva campaña que ha lanzado Burger King para la apertura de su primer restaurante de España —y “uno de los primeros del mundo”— con una carta 100% vegetariana. De ahí que la cadena nacida en 1954 en Miami —Estados Unidos— haya querido jugar con las letras y darle importancia a la V de vegetarianismo.

Burger King, de esta manera, continúa con su clara apuesta por los productos vegetarianos en el menú. Si bien es cierto que recientemente ha sorprendido a los consumidores con el lanzamiento del Long Vegetal —la versión vegetariana de su tradicional Long Chicken—, no es menos cierto que la cadena estadounidense ha decidido dar una vuelta de tuerca a su nuevo desafío verde. Lo ha hecho con la apertura del primer restaurante de la cadena 100% vegetariano en España, situado en el número 26 del Paseo del Prado, en Madrid.

Por ello, EL ESPAÑOL, en su labor de ofrecer a los consumidores toda la información sobre los diversos productos del mercado, ha querido visitar este nuevo Vurger King y degustar algunos de los productos que venden. De antemano, cabe mencionar que esta sede del restaurante, que tiene ya “unos 30 años”, se ha reconvertido en un Burger King verde, en cuyo interior los motivos vegetales, florales y naturales decoran cada rincón del espacio, reabierto el pasado 19 de octubre.

La decoración del primer Burger King vegetariano está rodeada de motivos naturales. N. A.

Suelo con césped artificial, mesas de pícnic, un espacio para hacerse fotos entre las hojas del otoño… y un sinfín de decoraciones que invitan al consumidor a disfrutar de una experiencia vegetariana y alejada de la carne, el producto estrella e hilo conductor de los menús de Burger King desde su fundación. Una vez en el lugar, este diario ha probado dos menús, el Whopper vegetal y el Long Vegetal, ya que sus homólogos cárnicos —el Whopper y el Long Chicken— son dos de los menús más tradicionales de la cadena. Pese a ello, no son los más baratos, pues el menú Big King vegetal cuesta 6,95 euros, convirtiéndose así en el más económico

“Trigo y soja”

A la hora de pedir, una trabajadora perfectamente ataviada con su gorro y su mascarilla atiende con amabilidad a este medio. Estamos dubitativos, ya que la oferta es amplia. Los consumidores pueden acceder hasta 11 menús distintos de carne y pollo vegetal —cuyos precios oscilan entre los 6,95 euros y los 10,10 euros—, más todo tipo de complementos y postres —como si de un Burger King tradicional se tratase—. Eso sí, las trabajadoras del restaurante le dejan siempre perfectamente claro al cliente que ningún ingrediente empleado es cárnico.

—Quería un menú Long Vegetal y otro de Whopper normal, por favor.

—Aquí no hay Whopper normal. Sólo tenemos el vegetal.

—Sí, eso. Me refería a que lo quería con sólo una carne, no el doble, que tiene dos.

La hamburguesa Whopper vegetal, los 'nuggets' vegetales y las patatas fritas de Burger King. N. A.

La trabajadora tiene la obligación de dejar claro a su cliente que no hay ningún producto cárnico. Cualquier pequeña duda será disipada para que el nuevo lenguaje de mercado de Burger King cale en el consumidor.

Entonces, ¿de qué están hechos el pollo vegetariano y la carne vegetariana? “En ambos casos, los productos están hechos a base de trigo y soja. En el caso del falso pollo empleado para el Long Vegetal o los nuggets, lo freímos y, en el caso de la falsa carne para el Whopper, la hacemos a la plancha”, explica la mujer.

Con el resto de productos de cada menú no hay ningún problema para el consumidor vegetariano. Y es que las patatas o los aritos de cebolla serían ya aptos para este tipo clientes, hasta en un Burger King tradicional. Llega, a continuación, el momento de pagar la cuenta y este diario abona 16,59 euros. El menú Whopper vegetal, con patatas fritas y refresco ha costado 7,50 euros; el menú Long Vegetal con aritos y refresco 7,30 euros y un complemento con seis unidades de nuggets vegetales otros 1,79 euros.

Aspecto visual de la hamburguesa Whopper vegetal de Burger King. N. A.

Éxitos y decepciones

A primera vista, tanto la hamburguesa Whopper vegetal como la Long Vegetal son exactamente iguales a sus homólogas cárnicas. Mismo aspecto, mismo tamaño e, incluso, mismo olor. Eso, a nuestro parecer, es la parte fácil de la operación de readaptar todo el menú de Burger King al vegetarianismo. Pero “no tiene colorantes” —ni conservantes—, lo que convierte en meritorio que el aspecto visual sea el mismo que el de los productos tradicionales de la cadena de restauración. No es soja pintada.

La prueba de fuego, evidentemente, no era ya la pinta que tenían, en la que no había nada malo que destacar, sino su sabor. Llega el momento en el que este diario, acompañado por una consumidora que frecuenta los restaurantes de comida rápida, degusta los menús que tenemos delante. Comenzamos por hincarle el diente a la hamburguesa Whopper vegetal con la falsa carne de trigo y soja, tomate, lechuga, cebolla, pepinillo y salsas. Y, a nuestro juicio, la carne está levemente más seca que la carne tradicional, pero el sabor, la verdad, que está bastante conseguido, pero no perfecto.

Los aritos de cebolla y la hamburguesa Long Vegetal de Burger King. N. A.

Pero, el caso del falso pollo del Long Vegetal, que viene aderezado con salsa y lechuga, nos ha parecido un éxito para estudiar. “La verdad, si me dijesen que me estoy comiendo un Long Chicken —que tiene pollo real—, me lo creería perfectamente”, dice la catadora. Un juicio que este mismo redactor comparte, ya que el sabor está muy conseguido. A ese trigo y soja le han añadido las especias correctas que provocan que el sabor de asemeje al del pollo.

Pese a ello, algo que ha extrañado a este medio es el sabor de los nuggets. Y más después de haber degustado el éxito del falso pollo del Long Vegetal. Los nuggets, a nuestro juicio, no estaban mal, pero en este caso se notaba en boca —y a la perfección— el sabor a cereales de su contenido. Han sido quizá, los más decepcionantes. El resto de productos (patatas, aritos…) son los mismos que los de un Burger King tradicional. Sin variaciones reseñables.

Los 'nuggets' vegetales de Burger King. N. A.

Cabe mencionar, en última instancia, que todas las falsas carnes hechas a base de trigo y soja son obra de la empresa experta en el sector del vegetarianismo The Vegetarian Butcher. Eso sí, si quiere acudir al primer Vurger King —con V de vegetarianismo— de España sepa que estará abierto sólo durante el mes de noviembre —a no ser que se amplíe—. No obstante, productos como el Long Vegetal están a su disposición en cualquier Burger King de este país.

