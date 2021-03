Probamos la nueva hamburguesa de Burger King que se va a agotar en 2 meses: la valoración

Es casi la hora de la comida. Y tras una mañana de idas y venidas por Madrid, no nos ha dado tiempo, siquiera, de pensar en el menú. Pero ya era tarde para cocinar, por lo que, como muchos consumidores, recurrimos a comer algún plato de comida rápida. Y si la semana pasada en EL ESPAÑOL valoramos el último lanzamiento de McDonald's, ésta hemos querido comprobar qué novedades trae Burger King, “la segunda cadena de restauración de hamburguesas más grande del mundo”. Y lo vemos claro: la cadena nacida en 1954 en Miami ha puesto a la venta una hamburguesa para “los amantes del queso” llamada Queen Cheese (reina queso).

Y, según explican fuentes de Burger King, ésta es “una hamburguesa que muchos amarán y, aunque suene extraño, unos pocos odiarán. Y es que, por increíble que parezca, existe una rareza muy particular, que provoca que a una mínima parte de la población no le guste el queso”. Concretamente, “según el estudio The Neural Bases of Disgust for Cheese, el 94% de la población es amante del queso, por lo que no es de extrañar que los contrarios se sientan un tanto incomprendidos”, añaden.

Pero bueno, los creadores de esta hamburguesa quizá pensaron cuando la elaboraron algo así como “bueno… el queso gusta a 94 personas de cada 100, por lo que hagamos un producto que tenga mucho, mucho queso”. Y lo hicieron. Y es que la Queen Cheese —6,99 euros la unidad con dos carnes y 6,49 euros con sólo una— es una hamburguesa en la que el popular lácteo sale por doquier. Para empezar, tiene el clásico queso chédar de las hamburguesas, pero como novedad, han añadido un medallón de queso Gouda de cabra.

La hamburguesa 'Queen Cheese', una edición limitada de Burger King que cuesta 6,99 euros. E.E.

“A mi juicio, el sabor del queso de cabra es más fuerte, pero éste está más bien suave y, quizá, plano”, explica un comensal con quien me reuní a comer cuando llegó a casa el pedido de Burger King. Eso sí, la crema de cabra untada —tercer queso—, embriaga agradablemente la boca y el pan, que según Burger King está “hecho con masa de queso”, está blandito y bien cocido. “Lo que me ha parecido curioso es que hayan usado tanto queso, pero no hasta el punto de cargar el paladar con tanto sabor al lácteo. Creo que han hecho bien las proporciones y los quesos han quedado bien integrados”, explica José Antonio, cocinero profesional, con quien también hemos comido la Queen Cheese.

Pero la carne…

Pese a que el sabor de los quesos empleados en la nueva hamburguesa de Burger King “están bien integrados”, nuestra valoración de la carne es bastante menos agorera. A mí, personalmente me ha parecido muy seca… le faltaba jugosidad, algo que se puede disimular con la crema untada de cabra. “Yo no veo la diferencia en el sabor entre esta carne y una de una hamburguesa más básica del propio Burger King”, decía unos de los comensales.

De hecho, esta apreciación —la cual comparto— me ha parecido curiosa, ya que la nueva Queen Cheese de Burger King se encuentra dentro de la gama King Selection, en la cual sólo están las hamburguesas más top de esta cadena de hamburgueserías estadounidense. Entonces, quizá, esperábamos un matiz o valor añadido en la carne que no encontramos, pero insistimos: la buena integración de los sabores de los quesos disimulaba bien esta nota negativa.

La nueva hamburguesa de Burger King, la 'Queen Cheese', pertenece a la gama de productos King Selection. E.E.

Sin embargo, en la nueva gama de hamburguesas Queen Cheese también hay de pollo. Esta hamburguesa no la hemos probado, pero quizá, este otro cárnico esté menos seco. O lo podemos presuponer, ya que el pollo que lleva la Queen Cheese Double Crispy Chicken —6,69 euros la unidad— es el pollo tostado de siempre, que suele ser jugoso.

En todo caso, en la probada —la de carne— un aspecto que nos ha parecido interesante es que no venía una cantidad excesiva de la cebolla crispy. Algunos, amantes de la cebolla, pensarán que estamos locos, pero la verdad es que la hamburguesa es grande —11 centímetros de diámetro por ocho de altura— y había que recortar calorías por algún lado. Y reducir en cebolla crujiente —o frita— es un acierto. Y es que, evidentemente, con la lechuga y el tomate —bastante frescos en este caso— no tenemos problema. De hecho, le da frescor a la hamburguesa.

El interior de la hamburguesa 'Queen Cheese' con: dos carnes, queso gouda cabra, queso chédar, lechuga, tomate y cebolla 'crispy', E.E.

Y es que esta hamburguesa aunque nos ha gustado y nos ha resuelto la comida en un día como hoy, con muchas prisas, no es un alimento para comer todos los días, pues recordemos que cada adulto, en función de su actividad física, debe consumir unas 2.000 kilocalorías diarias de media.

Edición limitada

Pese a todo, oiga, la Queen Cheese, la hamburguesa del Burger King hecha para el 94% de las personas, los amantes del queso que hay en el mundo, nos ha gustado. Y es que, aunque lleva cuatro tipos, están bien integrados y, de verdad, no hemos acabado hartos del lácteo.

Y es que como indica la compañía, “con este lanzamiento, Burger King demuestra una vez más que es una marca para todos y que en ella tienen cabida todo tipo de personas”, como las que adoran el queso. Eso sí, si quiere probar la novedad, no se duerma en los laureles, ya que es una edición limitada que estará en los 847 restaurantes de Burger King que hay en España durante, aproximadamente, los dos próximos meses.